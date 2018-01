Malevolence aus Sheffield veröffentlich zum Titeltrack ihres 2017 erschienenen Albums Self Supremacy (BDHW / Soulfood) ein neues Video.

Live kann man die fünf Briten demnächst zusammen mit Despised Icon erleben.

Los geht es am 8. Februar in Leipzig.

Hier gibt’s die kompletten Daten:

08.02.2018 (DE) Leipzig, Conne Island

09.02.2018 (DE) Cologne, Essigfabrik

10.02.2018 (BE) Antwerp, Kavka

11.02.2018 (UK) London, The Dome

12.02.2018 (UK) Birmingham, Mama Roux’s

13.02.2018 (UK) Manchester, Gorilla

14.02.2018 (FR) Chelles (Paris), Les Cuizines

15.02.2018 (DE) Saarbrücken, Garage

16.02.2018 (CH) Aarau, Kiff

17.02.2018 (IT) Cesena, Vidia Club

18.02.2018 (DE) Munich, Backstage

19.02.2018 (AT) Vienna, Arena

20.02.2018 (CZ) Prague, Nova Chmelnice

21.02.2018 (PL) Poznań, U Bazyla

22.02.2018 (DE) Berlin, SO36

23.02.2018 (DE) Hanover, Faust

24.02.2018 (DE) Eindhoven, Dynamo

