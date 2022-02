Månegarm: kündigen ihr neues Album „Ynglingaättens Öde“ für April an

Månegarm halten das heidnische Feuer mit lebendigem Folk und Wikingergeist am Leben!

Die schwedischen Folk-Metaller Månegarm haben sich in der internationalen Szene einen Namen gemacht und seit ihrem Debüt Nordstjärnans Tidsålder aus dem Jahr 1998 neun Alben in voller Länge veröffentlicht. Nun unternimmt die skandinavische Crew auf dem Nachfolger des 2019er Chartstürmers Fornaldarsagor mit ihrem kommenden zehnten Studioalbum Ynglingaättens Öde (das Schicksal der Ynglinga-Sippe), das am 15. April 2022 über Napalm Records erscheint, einen weiteren Streifzug durch alte Sagen und Mythen längst vergessener Zeiten.

Das offizielle Video zur ersten Single, Ulvhjärtat, gibt hier:

In ihre facettenreiche Klangwelt integrieren Månegarm heidnisch inspirierte Lyrik, die auf dem dem altnordischen Gedicht Ynglingatal, das das Schicksal einer altnordischen Dynastie beschreibt – dem Haus von Ynglinga. Ynglingaättens Öde bietet ausgewogene Abwechslung und Atmosphäre und haucht alten Mythen neues Leben ein.

Um diesen einmaligen Anlass gebührend zu würdigen und die Flamme der Wikinger hell brennen zu lassen, hat die dreiköpfige Band soeben ihren atemberaubenden brandneuen Song Ulvhjärtat (das Wolfsherz) veröffentlicht, zusammen mit einem fesselnden offiziellen Musikvideo veröffentlicht. Eine akustische Einleitung dient als Auftakt für eine stampfende eingängige Hymne mit harten Riffs, einnehmenden Drums und hymnischen Melodien, mit der Månegarm ihre Stellung als Speerspitze in der Welt des Viking Metal einmal mehr unter Beweis stellen.

Månegarm über Ulvhjärtat:

„Ulvhjärtat handelt von Ingjald Illråde, dem letzten König der Ynglinga-Dynastie, die über Uppsala und Svetjud herrschte. Als kleiner Junge war Ingjald schwach und gebrechlich, aber während eines großen Festes, des Midvinterblot, wurde Ingjald von seinem Ziehvater, dem blinden Svipdag, geraten, ein Wolfsherz zu essen um Kraft zu gewinnen. Ingjald folgte dem Rat des alten Mannes, aber das Ergebnis war nicht nur, dass Ingjald er wurde nicht nur abgehärtet und stärker, er nahm auch den Geist und das Temperament des Wolfes an.

Ingjald wuchs zu einem ehrgeizigen König heran, der entschlossen war, sein Reich zu vergrößern, aber sein Geist wurde immer dunkler und dunkler. Sein verräterischer Geist brachte ihn dazu, benachbarte Könige einzuladen, nur um sie bei lebendigem Leibe zu verbrennen und sein Reich zu vergrößern, seine grausame und rücksichtslose Herrschaft beinhaltete Verrat und Eidbruch und er Schließlich wurde er ‚Ingjald der Unglücksrabe‘ genannt …“

Månegarm über das Album:

„Tausende von Arbeitsstunden sind in dieses Biest geflossen – unser neues Album, Ynglingaättens Öde. Wir glauben wirklich, dass dieses Album unser bisher stärkstes und vollständigstes ist, und trotz der dunklen der Pandemie haben wir ein Konzeptalbum geschaffen, das 100% Månegarm ist und mit starken Melodien, Riffs und kraftvollen Refrains. Dieses Mal erkunden wir eine alte schwedisch-nordische Herrscherdynastie, wo wir ihre Taten, ihre Herrschaft und vor allem ihren Tod detailliert beschreiben. Kommt also mit auf diese Reise und lernt das Schicksal der Yngliga-Sippe kennen!“

Ynglingaättens Öde – Tracklist:

1. Freyrs blod

2. Ulvhjärtat

3. Adils fall

4. En snara av guld

5. Stridsgalten

6. Auns söner

7. Vitta vettr

8. Hågkomst av ett liv

Auf Ynglingaättens Öde erzählt Sänger Erik Grawsiö die Geschichten von Königen, Kriegern und Schlachten mit klarem Gesang und kontrastiert sie mit grimmigen Growls und wilden Kampfschreien! Mit dem kompromisslosen Zehn-Minuten-Opus Freyrs Blod entführen Månegarm den Hörer tief in alte Zeiten. Der Track spannt einen weiten Bogen zwischen Black Metal-Elementen, die in melodischere Parts und sogar akustischen Zwischenspielen mit Gitarren- und Geigenklängen, um dann wieder in donnernde Klanglandschaften übergeht. Mit diesem majestätischen Opener zeigen Månegarm, warum sie zu Recht als schwedische Genre-Pioniere gelten, denn sie schaffen es auf unnachahmliche Weise, bösartigen Black Metal mit klassischen Folk- und Viking-Elementen zu verbinden. Unterwegs gibt es akustische Einleitungen wie bei Stridsgalten, die als Präludium für intensive Metalsongs mit harten Riffs und einnehmenden Drums, unterlegt mit hymnischen Melodien. Stridsgalten markiert ein weiteres Highlight des Albums, denn es enthält herausragende Beiträge der prominenten Gäste Jonne Järvelä (Korpiklaani), Robse Dahn (Equilibrium) und Pär Hulkoff (Raubtier/Hulkoff). Alle sind in der Folk- und Pagan Metal-Szene bekannt, präsentieren sie gemeinsam einen stampfenden Track, der die Geschichte einer blutigen Schlacht zu Odin zu ehren. Vitta Vettr enthält Black-Metal-Trademarks wie Blastbeats und eiskalte Riffs, die eine düstere Atmosphäre schaffen. Auf der anderen Seite gibt es das balladeske En Snara Av Guld, Melancholie durch die sanften Gesangsharmonien von Lea Grawsiö Lindström (Tochter des Sängers Erik Grawsiö). Dieser sehr erhabene Moment reiht sich ein in mächtige Tracks wie das hämmernde Auns Söner und dem heroischen Adils Fall. Das Album schließt mit dem akustischen Hågkomst Av Ett Liv, das eine Atmosphäre erzeugt, als säße man an einem warmen, prasselnden Feuer und lauschte den Geschichten aus alten Zeiten, die durch das Gesangsduett der Sängerinnen Ellinor Videfors und Grawsiö abgerundet wird. Mit Ynglingaättens Öde, unterstreicht Månegarm einmal mehr ihre Stellung als Speerspitze des Viking Metal und halten heidnische Traditionen auch nach 25 Jahren ihres Bestehens lebendig.

Ynglingaättens Öde wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Wooden Box (inkl. Digipack, 7″ Single, Albumcover-Flagge, Logo-Patch) – limitiert auf 500 Exemplare

weltweit

– 1LP Gatefold Marbled Gold & Black – limitiert auf 300 Exemplare weltweit

– 1LP-Gatefold-Schwarz

– Shirt & Digipack-Bundle

– Digipack CD

– Digitales Album in voller Länge

Månegarm sind:

Erik Grawsiö – Gesang & Bass

Markus Andé – Gitarren

Jakob Hallegren – Schlagzeug

