Die monströse Black/Doom/Punk-Chimäre MANTAR hat die Details zum kommenden, dritten Album bekanntgegeben.

Das neue Album der Band wird den Titel »The Modern Art Of Setting Ablaze« tragen, 12 Songs beinhalten und am 24. August 2018 über Nuclear Blast erscheinen.

Der Titel »The Modern Art Of Setting Ablaze« passt wieder einmal perfekt zu MANTARs symbolischer Feuerbesessenheit der früheren Alben; es geht um die nie enden wollende Neigung der Menschen blind zu folgen und für Führer und Despoten ins Feuer zu gehen. Die Platte versteht sich nicht zwangsläufig als politisches Statement, sondern behandelt eher die morbide Faszination für die Anfälligkeit der Massen, den eigenen Verstand gegen Brände in den Köpfen zu tauschen.

Die Band ist derzeit auf Tour und bespielt ausgewählte Clubs sowie die größten Festivals Europas. Siehe Tourdaten unten.

MANTAR

Cold Summer 2018

01.06.2018 Rock im Park Nürnberg Germany

02.06.2018 Fortarock Nijmegen Netherlands

03.06.2018 Rock am Ring Nürburg Germany

05.06.2018 Kulturkneipe Walfisch Freiburg Germany

06.06.2018 Kulturladen Konstanz Germany

07.06.2018 Greenfield Festival Interlaken Switzerland

08.06.2018 Chronical Moshers Open Air Hauptmannsgrün Germany

09.06.2018 Scheune Dresden Germany

16.06.2018 Download Paris Brétigny-sur-Orge France

17.06.2018 Alter Schlachthof Lingen Germany

22.06.2018 Tons of Rock Halden Norway

23.06.2018 Umbaubar, Oldenburg Germany

24.06.2018 Graspop Dessel Belgium

29.06.2018 Tuska Open Air Helsinki Finland

01.07.2018 Fusion Festival Lärz Germany

11.07.2018 Eistnaflug Neskaupstaður Iceland

13.07.2018 Eulenglück Braunschweig Germany

14.07.2018 Dong Open Air Neukirchen-Vluyn Germany

27.07.2018 Metaldays Tolmin Slovenia

03.08.2018 Wacken Open Air Wacken Germany

05.08.2018 Sylak Open Air Saint-Maurice-de-Gourdans France

10.08.2018 Sonic Blast Moledo Moledo Portugal

12.08.2018 Bloodstock Derbyshire England

24.08.2018 Kulturkombinat Bunker Rostock Germany !!!NEW!!!

25.08.2018 Reload Festival Sulingen Germany

Mehr zu MANTAR:

‚The Spell‘ lyric video: https://youtu.be/faXx3ac9XPQ

‚Cross The Cross‘ music video: https://youtu.be/B-KjHGpMxag

‚Era Borealis‘ stream video:https://youtu.be/N3UVZfZ51oE

‚Schwanenstein‘ stream video:https://youtu.be/nieACdwWsns

‚Praise The Plague‘ stream video: https://youtu.be/lFF9m1iU5HQ

Kommentare

Kommentare