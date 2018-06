Supersonic Blues Machine & Friends: Einziger Show in Deutschland am 11. Juli 2018

Supersonic Blues Machine & Friends mit Billy F. Gibbons als Special Guest werden am 11.07.2018 erstmals in Deutschland live zu sehen sein.

Für diesen einzigartigen Event hat man sich das Casino Zollverein Essen, den komplett neuen Veranstaltungsort mitten im Ruhrgebietes ausgesucht.

Tickets sind ab sofort über reservix.de erhältlich. Neben den regulären Karten kann man zusätzlich auch noch ein VIP Package mit u.a. einem Meet & Greet erwerben.

Endlich ist es soweit, nach den Veröffentlichungen ‘South of Frisco’ (2016) und ‘Californisoul’ (2017) werden Fabrizio Grossi und seine Freunde erstmals und exklusiv live in Deutschland zu erleben sein.

Über die Shows sagt Fabrizio: „Ich bin wirklich begeistert und freue mich auf diese Tour. Unsere Mission ist es ja eher eine Art Musik-Community, alse eine normale Band zu sein. Deshalb war es nicht einfach alle Freunde für diesen Zeitraum zusammen zu bekommen. Auch dank der überwältigenden Unterstützung unserer Fans, können wir nun die Maschine starten und mehr als nur einen einzigen Festivalauftritt spielen.”

Er fügt hinzu: „Wir haben eine großartige Truppe von Freunden zusammengestellt, die bereit sind alles zu geben und die Fans werden es hautnah erleben.“

Warum Essen? Die Stadt im Herzen des Ruhrgebiets wurde gewählt, da hier eine lebendige Musik und Blues Szene existiert. Und das Casino Zollverein, welches für über 1.000 Fans Platz bietet, wird für SBM zum ersten mal seine Tore öffnen.

Der legendäre Billy F. Gibbons, der auch schon auf beiden Alben dabei war, wird SBM auf der kompletten Europatour begleiten. Der Kern der Band besteht aus Bassist und Produzent Fabrizio Grossi. Grossi arbeitete bereits mit Steve Vai, Alice Cooper, Glenn Hughes, Dave Navarro, George Clinton, Slash und Paul Stanley. Des Weiteren ist Schlagzeuger Kenny Aronoff mit an Bord. Kenny hat zu mehr als 60 Grammy®-nominierten Aufnahmen seine Rhythmen beigetragen und über 300 Millionen weltweit verkaufte Platten zeigen sein Talent. Er spielte bereits für John Fogerty, Sir Paul McCartney, John Mellencamp, The Smashing Pumpkins und Chickenfoot.

Der Engländer Kris Barras wird den ehemaligen Gitarristen Lance Lopez ersetzen, der sich verstärkt um seine Solo-Karriere kümmert. Barras ist ein aufstrebender Stern am Blues Firmament. Mit seinem im März veröffentlichten Album ‚The Divine And The Dirty‘ heimste er überall hervorragende Kritiken ein. Am Keyboard wird Alex Alessandroni Jr. (Stevie Wonder, Pink, Whitney Houston u.v.m.) sitzen. Fabrizios Co-Writer Serge Simic übernimmt die zweite Gitarre und Gesang.

Im vergangen Jahr performten sie vor tausenden von Fans in Norwegen, Holland, Indien und Russland. Nun kommen Supersonic Blues Machine auch endlich nach Deutschland. Ein Konzertereignis welches man nicht verpassen sollte.

