METAL ALLEGIANCE begann als eine Feier des Heavy Metals, angetrieben durch die innige Bindung zwischen hoch verehrten Wegbereitern der extremen Musikszene, bewaffnet mit einer Liste von Mitwirkenden auf (und abseits) der Bühne, die sich wie ein Wikipedia-Eintrag über das Genre lesen lässt. Das zweite Studioalbum mit dem Titel »Volume II – Power Drunk Majesty« wird am 07. September via Nuclear Blast Entertainment veröffentlicht werden. Ein adrenalingeladenes, thrashiges, grooviges, treibendes, vielfältiges neues Album, das seinem nicht weniger beeindruckenden Vorgänger in nichts nach steht.

Letzte Woche haben METAL ALLEGIANCE ihre zweite Single, „Voodoo Of The Godsend“ veröffentlicht: <https://youtu.be/XkR51IZQ7Ds> featuring Max Cavalera.

Heute wird der Trailer veröffentlicht, in dem Max darüber spricht, wie es für ihn ist, ein Teil dieses Albums zu sein: https://youtu.be/XkR51IZQ7Ds

Bestellt »Volume II – Power Drunk Majesty« jetzt digital vor und erhaltet damit auch ‚Voodoo Of The Godsend‚ und ‚Mother Of Sin‘ als Sofort-Download oder streamt die Songs: http://nblast.de/MAMotherOfSin

Hier könnt ihr die Platte physisch vorbestellen: www.nuclearblast.com/metalallegiance2-pdm

Das Video zur erste Single „Mother Of Sin“ (featuring Bobby „BLITZ“ Ellsworth (OVERKILL)) gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/sxDy11uRxNc

Kommentare

