Bevor am 21.09. die Debüt-EP Becoming erscheint, haben Metamorpher vorab die erste Single Limbic in Form eines Lyricvideos veröffentlicht, seht selbst:

Stream & Download Limbic: https://timezonerecords.lnk.to/limbic

Pre-Order Becoming : https://timezonerecords.lnk.to/becoming

Als einen „unweigerlichen Dammbruch aus angestautem Verlangen“ bezeichnen Dominik Kwasny und Michael Junker ihre brandneue Band Metamorpher. Und irgendwie scheint besonders bei den beiden alles bisher auf dieses EP-Debüt mit dem Titel Becoming hinausgelaufen zu sein.

Metamorpher sind kompromisslos, trendbefreit-modern und verkörpern genau die Art des progressiven Ambient-Metals, welche einen nachhaltig auf mehreren Ebenen zu fesseln vermag.

Es gibt hier viel zu sagen und zu verfrachten! Entsprechend breitspurig und episch sind die Kompositionen und der Sound – letzterer maßgeblich durch Legende Dan Swanö (Mix & Master) geprägt.

Die Band tritt mit ihrer Erstveröffentlichung Becoming am 21.09.2018 über Timezone-Records in allen Läden und auf allen Plattformen an. „Hören und nach Mehr schmachten“ bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen!

Eine verheißungsvolle Ambient-Prog-Metal Combo gegründet von Bassist Dominik Kwasny, Sänger Michael Junker und Schlagzeuger Carlos Gottberath zusammen mit den Gitarristen Michael Schiefer und Patrick Wassenberg.

Metamorpher online:

https://www.facebook.com/metamorpherofficial

www.metamorpher.org

