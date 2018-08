Michael Schenker Fest: veröffentlichen Making-Of zum kommenden neuen Video „Take Me To The Church“

Michael Schenker Fest: veröffentlichen Making-Of zum kommenden neuen Video „Take Me To The Church“

Das Michael Schenker Fest wird nach einem Abstecher nach Japan ab Ende August, im Oktober/November durch Europa/UK touren, um sein aktuelles Studioalbum Resurrection, das via Nuclear Blast erschienen ist, live vorzustellen.

Heute präsentiert die Band das Making-Of zu ihrem kommenden Video Take Me To The Church, welches am Freitag veröffentlicht werden wird.

Das Making-Of gibt es hier.

Der weltweit gefeierte Gitarren-Maestro Michael Schenker wird auf dieser Tour von den drei legendären Michael Schenker Group-Sängern Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley sowie Michael Schenker’s Temple Of Rock-Vokalist Doogie White begleitet. Als Bassist ist Chris Glen mit an Bord, während Ted McKenna und Steve Mann die Schlagzeug- bzw. die Gitarren/Keyboards-Fraktion abdecken.

Michael Schenker Fest live 2018

mit den drei Original-M.S.G.-Sängern Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley sowie Doogie White (ex-Rainbow, Michael Schenker’s Temple Of Rock)

w/ Absolva

w/ Absolva

w/ Absolva

27.10. ES Málaga – Paris 15

28.10. ES Madrid – Sala Riviera

30.10. IT Mailand – Live Club

31.10. CH Pratteln – Z7

01.11. DE Oberhausen – Turbinenhalle

02.11. DE Karlsruhe – Festhalle Durlach

03.11. NL Amsterdam – Melkweg

w/ Eden’s Curse

05.11. UK Glasgow – O2 ABC

06.11. UK Birmingham – O2 Institute

08.11. UK Gwynedd – Hard Rock Hell *SOLD OUT*

09.11. UK Newcastle – O2 Academy

10.11. UK London – O2 Forum Kentish Town

11.11. UK Manchester – Academy

13.11. PL Lodz – Klub Wytwórnia

14.11. CZ Prag – Kongresový Sál

Booking Europa & Asien: Dragon Productions GmbH

Booking Deutschland: a.s.s. concerts

Meet & Greets: www.michaelschenkerfest.com

Weitere MSF-Termine:

29.08. JP Osaka – Zepp Namba

30.08. JP Nagoya – Zepp

31.08. JP Tokio – Pit *NEU*

02.09. JP Sapporo – Zepp

04.09. JP Sendai – Pit

05.09. JP Tokio – International Forum

Das aktuelle Michael Schenker Fest-Studioalbum namens Resurrection ist im März diesen Jahres erschienen und konnte viele gute Kritiken und Ergebnisse einfahren. Von Michael Schenker und Michael Voss-Schoen produziert, wartet die Platte zudem mit Gastbeiträgen von Kirk Hammett, Wayne Findlay und Michael Voss-Schoen auf.

Bestellt Resurrection hier im Format eurer Wahl.

Bestellt Resurrection hier digital.

Oder holt euch die 12′-Single Warrior (inkl. Warrior und Heart And Soul) hier.

Mehr zu Resurrection:

Warrior OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=D2VtSdZHKbE

Heart And Soul OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2rJkc6jGTzg

Take Me To The Church GITARREN-PLAYTHROUGH: https://www.youtube.com/watch?v=boCx73KaeGs

Michael Schenker ist einer der bedeutendsten Rockgitarristen der Musikgeschichte: Schon seit den Siebzigerjahren verzaubert der Saitenhexer die Rockgemeinde mit seinem charakteristischen Gitarrenspiel. So setzte er sich u.a. mit UFO-Hits wie Doctor Doctor und Rock Bottom selbst ein Denkmal und prägte Scorpions-Klassiker wie Coast To Coast oder Holiday.

1979 beschloss das „German Wunderkind“ schließlich, fortan sein eigener Chef zu sein, gründete die Michael Schenker Group, kurz: M.S.G., und veröffentlichte unter diesem Banner Großtaten wie Assault Attack, Built To Destroy, das Live-Vermächtnis One Night At Budokan sowie die McAuley Schenker Group-Perlen Perfect Timing und Save Yourself. M.S.G. wurde ebenfalls Heimat für einige großartige Sänger, allen voran Gary Barden, Graham Bonnet (ex-Rainbow) und Robin McAuley. Diese drei wurden jüngst Teil des großangelegten Michael Schenker Fest, dessen umjubelte Tokio-Show im März 2017 als Live-CD sowie auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Mit der nun kommenden Platte geht Michael Schenker noch einen Schritt weiter und erfüllt endlich den langersehnten Wunsch aller Hard Rock-Fans – ein eigenes Michael Schenker Fest-Album!

Weitere Infos:

www.michaelschenkerhimself.com

www.facebook.de/michaelschenkerrocks

www.twitter.com/MW_Schenker

www.instagram.com/michaelschenkerrocks

www.nuclearblast.de/michaelschenkerfest

