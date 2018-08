Die mittlerweile in Großbritannien ansässigen Negacy haben jüngst ihre neue Single veröffentlicht! Hier könnt ihr euch das begleitende Lyric Video zu Born Betrayed ansehen.

Das Album stammt vom kommenden Album Escape From Paradise, welches am 21. September bei Massacre Records erscheinen wird! Bestellt das Album hier.

Die Drums auf dem Album wurden alle von Raphael Saini (ex-Iced Earth) eingespielt, der für Negacys eigentlichen Drummer Claudio Sechi einsprang.

Escape From Paradise ist deutlich melodischer und eingängiger als das vorherige Album der Band.

Negacy – Escape From Paradise

1. Ex Cinere

2. Born Betrayed

3. Dog Among The Wolves

4. Land Of Oblivion

5. Escape From Paradise

6. Under The Sycamore

7. Lies Of Empathy

8. Scattered Life

9. Slave To The Faith

10. Black Messiah

11. Last Will

http://negacyofficial.com

https://www.facebook.com/NegacyOfficial

https://twitter.com/negacyofficial

https://www.youtube.com/user/NegacyOfficial

https://www.instagram.com/negacy_official

https://spoti.fi/2uOHtME

