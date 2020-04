Midnight: Kündigen Europatour für den Herbst an

Midnight, die ihr neues Album Rebirth by Blasphemy im Januar via Metal Blade Records veröffentlicht haben, kündigen eine Europatour für den Herbst an. Als special guests auf der Speed Darkness and Excrement Euro Trash Tour 2020 sind Red Death und Hellripper mit dabei!

Speed Darkness and Excrement Euro Trash Tour 2020

Midnight (US)

+ Red Death (US)

+ Hellripper (UK)

Oct. 29 – Leiden, NL – Gebr De Nobel

Oct. 30 – Eindhoven, NL – Dynamo

Oct. 31 – Hamburg, DE – Markthalle

Nov. 01 – Sint Niklaas, BE – Casino

Nov. 03 – Colmar, FR – Le grillen

Nov. 04 – Paris, FR – Petit bain

Nov. 05 – Toulouse, FR – Rex

Nov. 06 – Madrid, ES – Caracol

Nov. 07 – Barcelona, ES – La Nau

Nov. 09 – Martigny, CH – Caves Du Manoir

Nov. 10 – Paderno Dugnano, IT – Slaughter Club

Nov. 11 – Munchen, DE – Backstage

Nov. 12 – Vienna, AT – Viper Room

Nov. 13 – Budapest, HU – Durer kert

Nov. 14 – Prague, CZ – Futurum

Nov. 15 – Warsaw, PL – Proxima

Nov. 17 – Berlin, DE – Lido

Nov. 18 – Copenhagen, DK – Stengade

Nov. 19 – Kassel, DE – Goldgrube

Nov. 20 – Weimar, DE – Uhrenwerk

Nov. 21 – Dortmund, DE – Junkyard

Nov. 22 – Morlenbach-Weiher, DE – Live Music Hall

Nov. 24 – Brussels, BE – Magasin 4

„Rebirth By Blasphemy ist wirklich eine Wiedergeburt“ sagt Midnights alleinige Triebfeder Athenar. „Es markiert eine Veränderung im Leben und Neuerfindung, indem man tut, was auch immer man will, und abwartet, was sich daraus ergibt. Es geht um Bejahen, ums Ausschöpfen von Möglichkeiten und den verdammten Mut zum Risiko.“ Der typische Mix der berüchtigten wie umtriebigen Underground-Band aus Speed und Black Metal mit Punkrock verdeutlicht das und klingt sowohl fetter als auch ruppiger als je zuvor.

Fans können Rebirth By Blasphemy hier streamen und kaufen: metalblade.com/midnight – das Album ist in verschiedenen Formaten verfügbar.

Midnight Tourdaten:

Jun. 20 – Millvale, PA – Metal Immortal Fest @ Mr. Smalls Theatre

Jun. 26 – Helsinki, FI – Tuska Open Air

Jul. 16 – Berlin, DE – Chaos Descends Fest

Jul. 17 – Balingen, DE – Bang Your Head

Jul. 18 – Eindhoven, NL – Dynamo Metal Fest

Jul. 19 – Moscow, RU – Metal Over Russia Festival

Midnight online:

http://midnightofficial.com

https://www.facebook.com/midnightviolators

https://www.instagram.com/midnightviolators