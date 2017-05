Mit ihrem sechsten Studioalbum »Shadows Inside« in den Startlöchern, freuen sich die Metalcore-Heilsbringer MISS MAY I, heute ihr neues Musikvideo zum Titeltrack des Albums zu veröffentlichen. Der Nachfolger der viel gelobten Alben »Deathless« und »Rise of the Lion«, die auf Platz #5 & #6 der Billboard Rock Charts einstiegen, wird am 2. Juni über Sharptone Records erscheinen.

Seht ‚Shadows Inside‘ hier: https://youtu.be/_xbXDwP5Rik

Der Song ist ab sofort in den folgenden Formaten verfügbar:

MISS MAY I – Shadows Inside -Single (iTunes) http://geni.us/MMIShadowsInsideIT

MISS MAY I – Shadows Inside -Single (Apple Music) http://geni.us/MMIShadowsInsideAM

MISS MAY I – Shadows Inside -Single (Amazon MP3) http://geni.us/MissMayISIAMP3

MISS MAY I – Shadows Inside -Single (Google Play) http://geni.us/MissMayISIGP

MISS MAY I – Shadows Inside -Single (HQ Download) http://geni.us/MissMayISIHQ

MISS MAY I – Shadows Inside -Single (Spotify) http://geni.us/MissMayISISP

Das Album sowie die dazugehörige brandneue Merchandise-Kollektion (siehe oben), ist ab sofort unter folgendem Link vorbestellbar: http://geni.us/MMIShadowsInside

»Shadows Inside« wurde von Drew Fulk (MOTIONLESS IN WHITE, EMMURE, CROWN THE EMPIRE) und Nick Sampson (ASKING ALEXANDRIA, BORN OF OSIRIS) co-produziert. Der Mix wurde von Andrew Wade (A DAY TO REMEMBER, THE WORD ALIVE, NECK DEEP) erledigt. Das Album wird am 2. Juni 2017 über Sharptone Records erscheinen.



Quelle: www.gordeonmusic.de

