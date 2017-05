The One Hundred: Die aktuelle Tour wird verschoben

Aufgrund unvorhergesehener Umstände müssen die für Mai 2017 angekündigten Termine von THE ONE HUNDRED leider verschoben werden. Neue Termine sind bereits in Arbeit und werden in Kürze bekanntgegeben.

Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit.

Quelle: www.odyssey-music.net

