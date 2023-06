Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS): findet dieses Wochenende in Hoppegarten statt

Auf seiner Tour durch Deutschland mach das MPS am 10.06. und 11.06.2023 in Hoppegarten halt und präsentiert auf der Rennbahn wieder seine phantastische mittelalterliche Erlebniswelt. Auf der weitläufigen Veranstaltungsfläche erleben die Gäste bekannte und beliebte Bands der Szene, darunter Sandsacks, John Kanaka & The Jack Tars, Cobblestones, Saor Patrol und Comes Vagantes, sowie die beliebten Gaukler Kiepenkasper und Bagatelli, den Zauberer Heiko und das Seifenblasentheater Nebenbeisorgenfrei.

Auf dem Kampfplatz finden täglich mehrmals Turniere der Fechtkampfgruppe Fictum statt, und auf dem Platz unterwegs sind die Seifenblasenartisten von Nebenbeisorgenfrei sowie der besonders bei Kindern beliebte Raptorex-Saurier. Spaß für die ganze Familie garantiert auch die Heilige Dreischeußlichkeit mit der kurzweiligen Märchenstunde und das Bruchenballturnier.

Mit mehr als 70 Ständen bieten Händler, Handwerker, Gastronomen und Tavernen ihre Waren, Speisen und Getränke an, tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln laden zum Rasten ein, und die Heerlager gewähren den Besuchern Einblick in die Zeit des 13. Jahrhunderts.

Ein ganz besonderer Höhepunkt am Sonntag ist auch der Auftritt von Heavysaurus. Diese Band, in Saurier- und Drachenkostümen, spielt Heavy Metal Rock für Kinder ab 3 Jahren und hat inzwischen tausende Fans in ganz Deutschland gewonnen. Der Eintrittspreis beträgt an beiden Tagen 18 Euro für Gäste ab 15 Jahren und 9 Euro für Gäste von 7 bis 14 Jahren. Kinder unter 7 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Vom Mittelaltermarkt über einen Durchgang verbunden ist die Musikarena mit der großen Livebühne, auf der am Samstag Spitzenbands der Mittelalter- und Folk-Szene ihre Auftritte haben: Subway To Sally, Versengold, Saltatio Mortis und Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Der Eintrittspreis für die Musikarena beträgt nur am Samstag 34 Euro für Gäste ab 15 Jahren und 17 Euro für Gäste von 7 bis 14 Jahren. Kinder unter 7 Jahren zahlen keinen Eintritt. Am Sonntag ist der Zugang zur Musikarena bereits im Preis für den Mittelaltermarkt enthalten. Das Kombiticket für Musikarena plus Markt kostet 48 Euro für Gäste ab 15 Jahren und 24 Euro für Gäste von 7 bis 14 Jahren Öffnungszeiten: Sonntag 11-24 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr. Alle Rollstuhlfahrer können jederzeit kostenlos auf das MPS kommen, sowohl auf den Markt als auch in die Musikarena. Diese Regelung gilt exakt auch so für alle Begleiter von Menschen mit Handicap und einem B im Ausweis. Gäste mit Handicap Ausweis mit GdB ab 50% bekommen 50% Ermäßigung.

Mit dieser Veranstaltung verabschiedet sich das MPS vom Spielort Hoppegarten und bedankt sich herzlich für die Gastfreundschaft in den vergangenen Jahren. Spielpläne und alle Informationen auf www.spectaculum.de