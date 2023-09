Mono Inc.: beenden in der Kulturwerft Gollan in Lübeck ihre Ravenblack-Tour am 30.09.2023

Ravenblack ist das 12. Studioalbum der Dark-Rocker Mono Inc. aus Hamburg. Mono Inc. sind Martin Engler (Gesang), Katha Mia (Schlagzeug und Gesang), Carl Fornia (Gitarren) sowie Val Perun am Bass.

Bereits im Frühjahr lief der erste Teil der Tour. Nun kommen sie mit dem neuen Album im Gepäck auch endlich nach Schleswig-Holstein. Mit diesem Gig beenden sie den zweiten Teil und bereiten sich auf die neue Symphonic Tour 2024 vor.

Die Kulturwerft Gollan ist Gastgeber für die Dark-Rocker am 30. September 2023. Die umgebaute, historische Industriebrache bildet eine hervorragende Kulisse für ein Konzert, in dem Mono Inc. zu ihren musikalischen Wurzeln zurückkehren. Die Songs des neuen Albums sind vielseitiger und emotionaler denn je.

Tickets gibt es zum Beispiel direkt im Band-Shop oder bei Eventim oder jeder Vorverkaufsstelle zum Preis von 48 € zuzüglich Gebühren und Versand. Als Special-Guest wird Florian Grey den Fans einheizen.