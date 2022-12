Mono Inc.: veröffentlichen neue Single “At The End Of The Rainbow”

Gestern veröffentlichten die Giganten des Dark Rock von Mono Inc. mit At The End Of The Rainbow den nächsten phänomenalen Vorgeschmack auf ihr mit Spannung erwartetes Album Ravenblack, welches am 27.01.2023 erscheint.

Die neue Single ist ein treibender Lichtbringer für die dunklen Momente im Leben. Fast jeder kennt diese Tage, an denen die Wolken den Geist vernebeln und dem Moment alle Farben entziehen. Mono Inc. möchten Mut machen niemals aufzugeben. Es mag dauern, es beansprucht Kraft und es mag an einigen Tagen ausweglos wirken, aber für jeden von uns kann der Regenbogen wieder in allen Farben scheinen und unser Licht wieder erstrahlen lassen.

Ravenblack erscheint am 27. Januar 2023 und kann ab sofort als CD, Vinyl, limitierte Fanbox und anderen Konfigurationen vorbestellt werden: https://www.mono-inc.com/shop/ravenblack

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: