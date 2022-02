Monuments: veröffentlichen „Cardinal Red“ aus „In Stasis“

Die transatlantische Progressive-Metal-Band Monuments hat mit Cardinal Red einen weiteren Song und ein Video aus ihrem vierten Album In Stasis, das am 15. April 2022 erscheinen soll, veröffentlicht. Der Song ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist. Das dazugehörige Video, das von Sitcom Soldiers produziert wurde, ist auch auf YouTube verfügbar:

Die Band sagt über den Song und das Video: „Die Geschichte, die in diesem Video erzählt wird, ist ohne Frage ein metaphorisches Konzept. Die wahre Bedeutung von Cardinal Red ist kryptisch im Text zu finden.“

Die Band über In Stasis: „Wir sind an dieses Album herangegangen, ohne die Absicht, ein bestimmtes Konzept zu verfolgen. Aber nach drei Songs hatte das, was wir geschrieben hatten, ein gemeinsames Thema. Das Gefühl, in der Mitte festzustecken, ein Gefühl, das wir unser ganzes Leben lang erleben – in Freundschaften und Beziehungen, Liebe zu Hass, Leben zu Tod, Glaube oder Nicht-Glaube, Macht zu totaler Niederlage, Isolation zu Freiheit. In den letzten zwei Jahren wurden wir mit vielen dieser Prüfungen konfrontiert, und diese Kämpfe sind auf dem Album zu hören. Diese Platte ist ein Höhepunkt unserer größten Triumphe und unserer schwersten Kämpfe. Wir hoffen, dass es bei euch Anklang findet und euch näher an das Gleichgewicht bringt. Wir möchten uns bei den Gästen Neema Askari (Form Subtract, ex-Fellsilent, ex-Monuments), Spencer Sotelo (Periphery, King Mothership) und Mick Gordon (Doom, Prey, Killer Instinct) bedanken, die das Album mit ihren einzigartigen Perspektiven bereichert haben.“

Erste Vorbestellungen sind bereits für die folgenden Formate online:

– Ltd. CD-Digipak

– Digitales Album

– Gatefold schwarz LP+CD & Poster

– 300x Gatefold transp. blau LP+CD & Poster bei UK Indies und EMP

– 500x Gatefold ultra clear LP+CD & Poster von Monuments und cmdistro.de

Link: https://Monuments.lnk.to/InStasis

In Stasis – Tracklist:

No One Will Teach You (feat. Neema Askari) Lavos Cardinal Red Opiate Collapse Arch Essence (feat. Spencer Sotelo) Somnus False Providence Makeshift Harmony The Cimmerian

Produktion: John Browne, Andy Cizek und Mike Malyan

Co-Produktion: Mick Gordon

Zusätzliche Technik: Ross Halden, Justin Woodward und Adam Steel

Zusätzliche Bearbeitung: Charlie Abend und Evan Sammons

Mixing: George Lever @ G1 Productions

Mastering: Jens Bogren @ Fascination Street

Artwork : Visual Amnesia

Monuments live:

30.04.22 (UK) London – Islington Assembly Hall

Bleibt dran für mehr.

Monuments – Line-Up

Mike – Schlagzeug

Andy – Gesang

Swan – Bass

Browne – Gitarre

