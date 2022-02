The Night Flight Orchestra: kündigem Aeromantic Experience Tour an

The Night Flight Orchestra sind zurück! Die Band, die sich vor mehr als zehn Jahren aus einigen renommierten Rock- und Metalbands (Soilwork, Arch Enemy, Mean Streak) formierte und das Publikum auf der ganzen Welt begeisterte.

Mittlerweile hat die Band fünf Alben veröffentlicht, zwei schwedische Grammy-Nominierungen erhalten und unzählige Liveshows gespielt. Von Medien und Fans hoch gelobt, gelang es The Night Flight Orchestra im Laufe der Jahre immer besser, einem Jahrzehnt Tribut zu zollen, das die Menschen und das Musikgeschäft auf der ganzen Welt stark beeinflusst hat: Den Achtzigern!

Mit Hits wie Domino, Lovers In The Rain, West Ruth Ave, Divinyls oder dem neuen Kracher Change zieht die Band nahezu alle Register der Emotionen dieser besonderen Ära.

The Night Flight Orchestra können die Rückkehr auf die Bühne kaum erwarten:

„Endlich ist die Zeit gekommen, diese Flügel auf die Straße zu bringen. Es hat lange auf sich warten lassen, und nachdem wir zwei epische Platten in diesen verrückten Zeiten veröffentlicht haben, wissen wir, dass wir bereit sind, uns das zurückzuholen, was wir verpasst haben. Es wird eine Feier, die ihr nicht vergessen werdet. Also lasst eure Haare herunter, zieht eure Tanzschuhe an und setzt euren Geist frei. Sichert euch jetzt eure Tickets, wir sehen uns bald wieder! Mit freundlichen Grüßen, TheNFO“



Tourdaten 2022



21.05.22 DE-Nordhorn, Alte Weberei

22.05.22 DE-Hamburg, Markthalle

24.05.22 UK-London, Powerhaus

25.05.22 NL-Tilburg, O13

26.05.22 FR-Paris, Backstage by the mill

27.05.22 DE-Saarbrücken, Garage

29.05.22 CH-Pratteln, Z7

30.05.22 DE-München, Backstage

31.05.22 CH-Bern, Bierhuebeli

02.06.22 DE-Stuttgart, Im Wizemann Club

07.06.22 PL-Krakau, Hype Park

08.06.22 PL-Warschau, Hydrzagadka

10.06.22 HU-Budapest, Barba Negra



Der Kartenverkauf beginnt diesen Mittwoch um 12.00 Uhr MEZ.

The Night Flight Orchestra – Line-Up:

Björn Strid – Lead- und Hintergrundgesang

David Andersson – Gitarren

Sharlee D’Angelo – Bass

Sebastian Forslund – Gitarren, Schlagzeug

Jonas Källsbäck – Schlagzeug

John Manhattan Lönnmyr – Tasteninstrumente

Anna Brygård – Hintergrundgesang

AnnaMia Bonde – Hintergrundgesang

The Night Flight Orchestra

www.facebook.com/thenightflightorchestraofficial

www.instagram.com/nightflightorchestra

www.twitter.com/nfo_official

www.nuclearblast.de/thenightflightorchestra