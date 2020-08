Mother’s Cake: neuer Song „Love Your Smell“ Videoclip online

Mother’s Cake veröffentlichen mit Love Your Smell einen neuen Song samt Videoclip:

Love Your Smell ist nach Crystals In The Sky und Toxic Brother die dritte Singleausklopplung aus dem kommenden Album Cyberfunk!, das am 18. September via Membran erscheinen wird.

Ein Track, der in eine Zeit zurückversetzt, als es noch keine modernen Aufnahmetechniken gab und alles in einem mehr oder weniger provisorischen Studio live eingespielt wurde. Keine Overdubs, Autotunes oder sonstiger Schnick Schnack. Back to the Roots, im Swamp-Groove!

Schön war es damals! Die Liebesgeschichte, die man kennt und haben will. Eine nie enden wollende Zuneigung, ein ewiges Mantra, das immer gut auszugehen scheint, immer im Hintergrund, aber dort entfaltet es seine Magie. I Love Your Smell der Geruch von Freiheit, Liebe und Ungezwungenheit.

Ein leicht melancholischer Vibe, der ahnen lässt, dass auch diese gute Zeit ein Ende haben könnte und das Glück an einem seidenen Faden hängt. Nichtsdestotrotz wird der Moment gelebt und nichts anderes zählt letztendlich, oder?

https://www.motherscake.com

https://www.facebook.com/motherscake