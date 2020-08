Pizza.Beer&Music mit Sarkh am 27.08.2020 im Heinzelmännchen Hofgarten (Vorbericht)

Bands: Sarkh

Ort: Obersalterberger Hof 1, 57577 Marienthal

Datum: 27.08.2020

Kosten: 7 Euro

Genre: Stoner Rock, Post Rock, Post Metal, Ambient

Besucher: 60

Veranstalter: Heinzelmännchen Hofcafe

Link: https://www.facebook.com/events/1244606795884358/

Nur knappe zwei Wochen nach der Hoflärm Backyard Session wird es an gleicher Stelle zu einem weiteren (musikalischen) Leckerbissen kommen.

Der Hofgarten des Heinzelmännchen Hofcafe öffnet wieder! Trotz Corona gibt es auch in diesem Sommer Livemusik im Hofgarten, samt Steinofenpizza und kühlen Getränken.

Bei der zweiten Ausgabe von Livemusik im Hofgarten gastieren Sarkh aus Weilburg. Sarkh sollten eigentlich an gleicher Stelle bereits beim geplanten und nun verschobenen Hoflärm Festival 2020 auftreten.

So kommen also die Fans von Sarkh am 27.08.2020 nun doch noch in den Genuss, neben der leckeren Steinofenpizza die Band zu sehen.

Sarkh werden die tolle Atmosphäre auf dem Hof in Marienthal mit Klängen aus Post Rock/Post Metal und instrumentalen Ambientklängen unterstreichen. Das Publikum des Abends darf sich auf eine Kaskade wunderbarer (psychedelischer) Klänge einlassen. Kaskade nennt sich auch das Album der Band, welches Anfang des Jahres erschienen ist und solche passenden Tracks wie Ackerland, Muttererde oder Saat enthält.

Die speisenden Gäste sollten aufpassen, dass sie nicht mit einem Irrlicht diesem Abend entrücken, denn Irrlicht ist ein weiterer Track der Band.

Für einen unterhaltsamen und spannenden Abend auf dem Hof ist also gesorgt.

Wichtig: Das Ganze findet nur bei gutem Wetter statt und eine Reservierung ist nötig, da die Plätze auf 60 Leute begrenzt sind. Der Eintritt beträgt schlappe 7 €.

Reservierungen sind ausschließlich per Mail an heinzelmaennchen.hofcafe@gmail.com, per Telefon unter 02682/67667 oder per Nachricht bei Facebook möglich. Wer also dabei sein will, sollte schnell sein! Es sind nur noch wenige Plätze vorhanden.

Hier geht es direkt zur Facebook-Seite.