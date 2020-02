Motorjesus – Live Resurrection

Bandmitglieder:

Gitarre – Andy Peters

Gesang – Chris „Howling“ Birx

Gitarre – Patrick Wassenberg

Bass – Dominik Kwasny

Schlagzeug – Philipp Kohout

Tracklist:

01. Intro

02. Tales From The Wrecking Ball

03. Motor Discipline

04. King Collider

05. The Dead Army

06. Karate Interlude

07. Fist Of The Dragon

08. Fuel The Warmachine

09. Re-Ignite

10. King Of The Dead End Road

11. Back In The Action Car

12. Destroyer

13. The Damage

14. The Howling

15. Return Of The Demons

16. A New War

17. Motorjesus

18. Dirty Pounding Gasoline

19. Outro

Der Longplayer Race To Resurrection kam im Juni 2018 heraus. Seitdem spielen die Mönchengladbacher Motorjesus noch mehr und vor allem noch größere Konzerte. Als ich sie das letzte Mal zu Gesicht bekam, war es Oktober 2018 in einem kleinen Hamburger Club mit zwei Vorbands [Rezension hier]. Das haben die sympathischen Jungs nun nicht mehr nötig. Die Clubs sind größer, Festivalauftritte wie Summer Breeze, Rock Hard, Dong Open Air, Heathen Rock und zuletzt das Hamburger Rockspektakel gehören zu dem regulären Kalender dazu. Also eine richtige Entscheidung, ihre energiegeladene Show auch einmal auf Tonträger zu bannen.

Live Resurrection ist bei den letzten beiden Konzerten im Zuge der 2018/19er Tour aufgenommen worden. Das Album bietet einen homogenen Querschnitt durch die bisherigen 15 Jahre von Motorjesus. Neue Hits wie King Collider, The Damage oder Re-Ignite und alte Klassiker wie Motor Discipline, King Of The Dead End Road (der Song mit Kuhglocke…), Dirty Pounding Gasoline oder Motorjesus geben sich die Klinke in die Hand. Sänger Chris „Howling“ Birx stellt mit seiner Stimme unter Beweis, dass er sein Handwerk perfekt beherrscht. Motorjesus zelebrieren Rock ’n‘ Roll und haben einfach Spaß an der Musik. Die Scheibe überzeugt mit rotzigen Riffs. Groovender, knurrender Oldschool Hardrock mit Stoner- und Metaleinschlägen. Es ist ein gleichförmiges Album, Balladen oder eine Ruhepause gibt es bei dieser Trackauswahl nicht. Experimentierfreudig sind die Gladbacher im Songwriting ja eh nicht so. Die Musik ist mächtiger und schneller als auf den Studioaufnahmen. Es spiegelt die Leistung der Band bei einem Konzert eins zu eins wider. Leider ist bei der Mische die Interaktion mit dem Publikum abhandengekommen. Die Ansagen sind nicht der Brüller, die Stimmung im Zuschauerraum wurde weggeschnitten. Mit 72 Minuten bekommt man allerdings eine Menge gute Musik auf die Ohren.

Das Album erscheint als CD, aber auch auf Vinyl. Zusätzlich ist eine streng limitierte orangene Vinylausgabe zu erhalten. Diese kann nur über www.motorjesus.net oder ps-Metal.de erhalten werden. Auf CD und Vinyl ist die gleiche Trackliste enthalten. Vorab erschien die Videosingle Tales From The Wreckingball als Appetithappen.