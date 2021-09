MTC Köln: nimmt mit neuer Leitung kräftig Fahrt auf und startet die Live Events mit Chaosbay und Ayahuasca

Die Kölner Kult-Club MTC, in der Zülpicher Straße in Köln gelegen, nimmt ab dem 01.10.2021 unter neuer Leitung und komplett renoviert seinen Live-Betrieb wieder auf. Gleich zur Premiere gibt es mit Chaosbay und Ayahuasca ein tolles Live-Spektakel!

Chaosbay, die Berliner Prog Metaller bringen ihr zweites Album Asylum auf den Markt und feiern dies mit einer Release-Tour durch sechs deutsche Städte. Chaosbay, der Geheimtipp in Sachen Prog und Metal, macht an diesem Tag im MTC in Köln Halt.

Unterstützt werden Chaosbay an diesem Abend von den Kölnern Ayahuasca. Ayahuasca (oder auch Yagé) ist der Name für einen psychedelisch wirkenden Pflanzensud aus der Liane Banisteriopsis caapi. Die Angehörigen diverser Amazonas-Ethnien gebrauchen Ayahuasca in rituellen religiösen Zeremonien, um sich in einen Trance-Zustand zu versetzen. Jetzt dürftet ihr wohl wissen, was euch bei Ayahuasca erwartet. Ein musikalischer Trip jenseits jeder Vorstellung aus Progressiv/Experimental Death Metal, gepaart mit Weltmusik und lateinamerikanischem Samba.

Dieses Konzert sollte man nicht versäumen! Für das Konzert gilt das 2G-Konzept: geimpft oder genesen! Entsprechende Nachweise und Personalausweis sind mitzubringen.

Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr.

Tickets gibt es für 12 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf hier: https://www.eventbrite.de/e/113201243968

Time For Metal versucht für euch live dabei zu sein und zu berichten. Eine Story zum neuen alten MTC ist ebenfalls geplant.

Hier findet ihr das MTC:

Zülpicher Str. 10

50674 Köln