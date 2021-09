Manimal – Armageddon

Artist: Manimal

Herkunft: Göteborg, Schweden

Album: Armageddon

Spiellänge: 43:01 Minuten

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Release: 08.10.2021

Label: AFM Records

Link: http://www.manimal.se/

Bandmitglieder:

Gesang – Samuel Nyman

Gitarre – Henrik Stenroos

Bassgitarre – Kenny Boufadene

Schlagzeug – André Holmqvist

Tracklist:

Burn In Hell Armageddon Slaves Of Babylon Forged In Metal Chains Of Fury Evil Soul Path To The Unknown Master Of Pain Insanity The Inevitable End

Vor nunmehr 20 Jahre haben Manimal sich gegründet. Lange acht Jahre hat es gedauert, bis die vierköpfige Formation aus der zweitgrößten Stadt Schwedens ihr Debütalbum The Darkest Room 2009 veröffentlichte. Die Veröffentlichungszeiträume verkürzen sich seitdem zusehends. Während es noch weitere sechs Jahre in Anspruch nahm, bis 2015 mit Trapped In The Shadows (hier geht’s zum TFM Review) das zweite Manimal Album an den Start kam, halbierte sich die Wartezeit zum 2018 folgenden Purgatorio (hier geht’s zum TFM Review). Das Line-Up hat sich seit The Darkest Room nicht verändert. Neben den Gründungsmitgliedern Samuel Nyman, Stimme und Gesicht der Band sowie Henrik Stenroos, Saiten-Virtuose und Manimals musikalischer Mastermind, vervollständigt die Rhythmusfabrik um Bassist Kenny Boufadene und André Holmqvist am Schlagzeug, das Ensemble.

In den letzten drei Jahren ist das Jubiläumsalbum Armageddon gereift, bei dem Manimal ihrem charakteristischen Stil treu bleiben. Die Fans können sich über zehn brandneue Titel freuen, die ihre Playlists um 43 Minuten anwachsen lassen. Auch die Freunde und Sammler physischer Tonträger kommen nicht zu kurz, denn neben der obligatorischen CD wird Armageddon ebenso auf Vinyl erhältlich sein. Manimals Sound ist geprägt von raffinierten Riffs und eingängigen Hooks, zuweilen melodisch und bewegt sich meist im Mid- oder Up-Tempo. Samuel Nyman variiert gesanglich zielsicher von clean zu scream und zurück, wodurch er den Songs so eine zusätzliche Dynamik verleiht. Daraus resultiert eine Form des Heavy Metal, die unverkennbar von Power Metal und Progressive Metal Einflüssen geformt wird. Eine Art von Corpsepaint verstärkt die martialische Wirkung der Band in den Videos sowie bei ihren Bühnenshows. Gleich vier Singles erschienen vorab. Neben den zwei Musikvideos, zu dem Opener Burn In Hell und Forged in Metal, gesellt sich das Lyricvideo zum titelgebenden Song Armageddon. Außerdem wurde The Inevitable End als digitale Single veröffentlicht. Das Album ist erwartungsgemäß hochwertig produziert und knallt vom ersten bis zum letzten Ton richtig rein. Ich freue mich bereits auf meine LP und hoffe, die Jungs recht bald wieder live erleben zu dürfen, eine unbedingte Empfehlung!