Mit einem vernichtenden Sound im Gepäck, der Eure Seele und Euren Körper erschüttern wird, melden sich die aus Richmond, Virginia stammenden Municipal Waste zurück und kündigen heute die Veröffentlichung ihrer neuesten toxischen Waffe mit dem Titel Slime And Punishment an. Das sechste Album der Band wird bereits am 23. Juni 2017 über Nuclear Blast Records erscheinen.

Heute veröffentlicht die Band nun den ersten Album-Trailer zur kommenden Platte.

Tony Foresta und Phil „Landphil“ Hall erzählen von den Aufnahmen in Phil’s Studio Blaze of Torment.



„Das Homestudio machte die Aufnahmen um einiges stressfreier. Wir konnten uns Zeit lassen und mussten nicht ständig auf die Uhr schauen. Wir mussten uns nicht nach Zeitplänen von anderen Leuten richten, sondern konnten uns einen eigenen Zeitplan aufstellen.“ (Phil Hall)

Letzte Woche hat die Band bereits die erste Single Amateur Sketch veröffentlicht.

Bestellt Euch jetzt das Album digital und erhaltet Amateur Sketch als Sofort-Download, hier.

Oder bestellt Euch hier Slime And Punishment in den physischen Formaten Eurer Wahl vor.

In folgenden Formaten wird das Album erhältlich sein:

CD Jewel

Green with Yellow Splatter Vinyl (Limited to 500 worldwide)

Bottle Green Vinyl (Limited to 2300 worldwide)

Lunch Box Edition: includes CD jewel + T-shirt + Enamel Pin + Sports Bottle + Metal Lunch Box (Limited to 250 worldwide)

Green Cassette (Limited to 350 worldwide)

Slime And Punishment ist das erste WASTE–Album, das von Bassisten Phil „Landphil“ Hall in den Blaze of Torment Studios von Richmond, VA entworfen wurde. Das Mixing und Mastering übernahm Bill Metoyer (Slayer, W.A.S.P., Lizzy Borden und Dark Angel) in Hollywood, CA.

Das Cover-Artwork für das sechste Album entstammt aus der Feder von Andrei Bouzikov, einem guten Freund der Band. Es ist das vierte Cover, das von Andrei stammt, da er auch schon das Artwork für die Alben Massive Aggressive, The Art Of Partying, und Toxic Waste (w/ Toxic Holocaust) entworfen hatte.

Dies ist die Tracklist zum neuen Album:

1. Breathe Grease

2. Enjoy The Night

3. Dingy Situations

4. Shrednecks

5. Poison The Preacher

6. Bourbon Discipline

7. Parole Violators

8. Slime And Punishment

9. Amateur Sketch

10. Excessive Celebration

11. Low Tolerance

12. Under The Waste Command

13. Death Proof

14. Think Fast

Weitere Infos:

www.facethewaste.com

www.facebook.de/municipalwaste

www.nuclearblast.de/municipalwaste

