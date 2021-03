Myles Kennedy: veröffentlicht Titeltrack & Video des gleichnamigen Albums „The Ides Of March“

Nachdem Myles Kennedy erst kürzlich sein bereits zweites Album The Ides Of March ankündigte, folgt nun die Veröffentlichung des spannenden gleichnamigen Titeltracks: The Ides Of March ist mit einer Länge von 7:39 der längste Song des Albums und zeigt das musikalische Können von Kennedy und seinen Mitstreitern – dem langjährigen Freund und Schlagzeuger Zia Uddin und dem Bassisten/Manager Tim Tournier. Mit der neuen Single zeigt die Band eine weitere musikalische Facette ihres Schaffens auf, während Kennedy seine ominöse Warnung verlauten lässt: „beware the ides of March“.

Myles Kennedy über das neue Album The Ides Of March:

„Geschrieben nach einer Nacht und ein paar Drinks, war es ein Versuch, zusammenzufassen, was so viele von uns zu Beginn der Pandemie fühlten. Wir waren gelangweilt, frustriert und haben uns selbst medikamentös behandelt, um nicht durchzudrehen“– erklärt Kennedy. „Mir gefällt an der Erzählung, dass sie die Idee vorantreibt – das, wenn schon alles zur Hölle geht – man wenigstens versuchen sollte es auf eine feierliche Weise zu tun.“

Alle weiteren Infos zum neuen Album findet ihr hier:

