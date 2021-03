Voltage Arc: kündigen neue EP „Rebels“ für Juni an

Mit ihrer brandneuen EP Rebels im Gepäck macht sich die junge enthusiastische Band Voltage Arc zielstrebig auf den Weg den Spaß am Rock ’n’ Roll Lifestyle ab sofort auch über die Alpenrepublik hinaus zu bringen. Bestehend aus Shouter Toni Hörner, Merlin Eichenberger an der Gitarre, Julian Stein am Tieftöner und Timon Forrer an den Drums, stehen die Schweizer für kernigen Hardrock voller verzerrter Gitarren, explosiven Drums und der richtigen Mischung aus Energie und Spannung sowie dem entsprechenden 80er-Outfit. Die fünf leidenschaftlich rockenden Nummern, der mit voller Wucht in Toni Watzingers (Prophet’s Call, Declamatory, Silver End) Music Passion Studio produzierten EP Rebels erscheinen am 11.06.2021 über Dr. Music Records. Vorab wird am 01.04.2021 die feurige erste Hardrock Single Upside Down samt Musikvideo veröffentlicht.

Voltage Arc geben heute auch die Tracklist sowie das markant von Josep Picón Diéguez gestaltete Cover-Artwork ihrer EP Rebels bekannt:

Rebels Tracklist:

1. Hard Rock Hotspot

2. Nicest Day Of Life

3. Music Is Our Life

4. They Always Shout At Me

5. Upside Down

Rebels ist ein gutes Beispiel dafür, dass der wilde ungezähmte Geist des 80er Hardrocks auch in der Gegenwart weiterlebt und blutjunge Rockmusiker wie Voltage Arc weiterhin dem Mythos ‘Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll’ nacheifern. Ungekünstelt, energiegeladen gibt es hier fünf kernige abwechslungsreiche Songs auf die Lauscher, die es verdient haben, Gehör zu finden. Mit ihrer Rock ’n’ Roll Attitüde bretterten die vier jungen Schweizer Anfang 2020 direkt durch auf den mehr als verdienten zweiten Platz des SPH Music Masters Contests und konnten so bereits erstes Aufsehen erregen. Vor drei Jahren veröffentlichten die Band ihre Debüt-EP Break Free und ein Jahr später folgte die erstmals von einem, im heimatlichen Club mit ihren partybegeisterten Fans gedrehten, Musikvideo begleitete Single For Rock And Roll. Dieser besondere Party-Drive ist auch auf der neuen EP spürbar. Rebels besteht aus straighten Heavy Rock Songs, welche die Herzen feierfreudiger Fans beinharter Rockmusik höher schlagen lassen. Die trinkfeste Meute kann es gar nicht mehr erwarten ihre elektrisierende Energie wieder auf der Bühne auszuleben und die neuen Songs ihrer wachsenden Fanschar zu präsentieren. Dass ihre Auftritte nicht alltäglich sind, lassen schon die Fotos von wilden Shows auf ihrer Website und in den sozialen Medien erkennen. Da wird auch gern mal mit dem Mofa während des Konzertes über die Bretter geknattert.

Wer jetzt Lust bekommen hat mehr über die jungen Schweizer zu erfahren, die auch bereits fleißig an ihrem Album-Debüt arbeiten, der sollte der Bandwebsite unter www.voltagearc.com oder ihren Social Media Profilen unter www.facebook.com/voltagearc oder www.instagram.com/voltage_arc definitiv Beachtung schenken. Natürlich lohnt sich für weitere Informationen auch ein Blick ins Bandprofil unter www.dr-music-promotion.de.

Quelle: Dr. Music Records