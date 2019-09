Mystic Prophecy: „Metal Division“ erscheint am 10.01.2020 über ROAR! Rock Of Angels Records

Nach 20 Jahren Bandhistory und zwischenzeitlich zehn Studioalben haben Mystic Prophecy jetzt endlich bei ROAR! Rock Of Angels Records ihren Platz gefunden. Und diese längst fällige Verbindung geht direkt in die Vollen. Nach dem Erfolg ihres letzten Albums Monuments Uncovered kehrt eine der besten deutschen Metal-Maschinen mit einem wahren Meisterwerk zurück, das nur so strotzt vor massiven Riffs, hymnischen Hooks und großartigen Melodien. Metal Division ist definitiv das härteste und beste Album der Band und wird Mystic Prophecy einen weiteren großen Schritt auf dem Weg in den Heavy-Metal-Olymp voranbringen. Metal Division wird ab dem 10.01.2020 in den Plattenläden stehen.

Produziert von R.D. Liapakis

Aufgenommen in den Prophecy Studios, Kempten-Hegge, Germany

Sound-Engineering von Christian Schmid

Pre-Production und Editing von Evan K im Epsilon Studio, Aschaffenburg, Germany

Gemixt und gemasteret vom „Best Producer 2017 Heavy Music Award“-Sieger Henrik Udd in den Henrik Udd Recording Studios (Architects, Bring Me The Horizon, HammerFall, Powerwolf etc.)

Cover-Artwork und Layout von Stan-W. Decker (Primal Fear, Ten, Ross The Boss, Stryper)

Band-Fotos von Nicolai Brunn / Jungbrunn Productions

Mystic Prophecy sind:

Gesang – Roberto Dimitri Liapakis

Gitarre – Markus Pohl

Gitarre – Evan K

Bassgitarre – Joey Roxx

Schlagzeug – Hanno Kerstan

Links:

http://www.mysticprophecy.com/

http://www.facebook.com/mysticprophecy

https://www.instagram.com/mysticprophecy_official/

