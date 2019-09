Dragonforce – Extreme Power Metal

Artist: Dragonforce

Herkunft: London, United Kingdom

Album: Extreme Power Metal

Spiellänge: 52:51 Minuten

Genre: Power Metal

Release: 27.09.2019

Label: earMUSIC

Link: http://www.dragonforce.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Marc Hudson

Gitarre und Backgroundgesang – Sam Totman

Gitarre und Backgroundgesang – Herman Li

Bass – Frédéric Leclercq

Schlagzeug – Gee Anzalone

Tracklist:

Highway To Oblivion Cosmic Power Of The Infinite Shred Machine The Last Dragonborn Heart Demolition Troopers Of The Stars Razorblade Meltdown Strangers In A Skyforged Dream Rememberance Day My Heart Will Go On (Celine Dion cover)

Bereits der Titel Extreme Power Metal hört sich vielversprechend an. Dragonforce veröffentlichen unter diesem Namen ihr achtes Studioalbum. Der Nachfolger der starken Reaching Into Infinity Scheibe sollte es also in sich haben. Der Opener Highway To Oblivion ist seit seiner Veröffentlichung Ende Juli als Single auch als spielbares Level von Audica als Rhythmus Shooter verfügbar. Hierbei geht es darum, in einer virtuellen cosmischen Arena im Takt der Musik auf Zielscheiben zu schießen. Soviel dazu. Abgesehen von der Chance auf virtuelles Geballere bietet Highway To Oblivion knappe sieben Minuten einen power-metallischen und trotzdem sanften Einstieg ins Album. Erst im Midtempo, später speediger, erfreut der erste Track schon mal sehr.

Anschließend darf Cosmic Power Of The Infinite Shred Machine loslegen. Der Titel hält, was er verspricht, denn hier glänzt Herman Li an der Gitarre wie so oft und schreddert, was das Zeug hält. Asiatische Klänge läuten The Last Dragonborn ein und der Song entwickelt sich schnell zu einem easy mitsingbaren und eingängigen Meisterwerk. Für Frédéric Leclercq ist es vorerst der letzte Ausflug in den flinken Party Metal Gefilden, er ist dieser Tage zur deutschen Thrash Metal Legende Kreator gewechselt. Die zweite vorab veröffentlichte Single Heart Demolition lässt Frontman Marc Hudsons brillieren. Der Titel Troopers Of The Stars und die beiden folgenden bilden ein cool-speediges Trio, über welchem noch immer der Power Metal thront: eingängig, happy machend und mit flirrenden Gitarren bestückt. In A Skyforged Dream packt da geschwindigkeitsmäßig unvorstellbarerweise noch was oben drauf. Hier darf auch das Tier namens Gee Anzalone an den Drums an seine Grenzen gehen. Rememberance Day eröffnet mit Dudelsack-Gedudel und schottischen Klängen in reduziertem Tempo den dann doch noch gut abgehenden Song. Unerwartet schließt das klasse gemachte My Heart Will Go On Cover (im Original der Titeltrack des Titanic-Films von Celine Dion) das Album ab.

Dragonforce – Extreme Power Metal Fazit Extreme Power Metal ist ein wirklich starker Nachfolger des großartigen Reaching Into Infinity Albums von Dragonforce. Die aktuelle Scheibe spielt im Vergleich zum Vorgänger etwas weniger mit Geschwindigkeit, besticht mit eingängigen Melodien und macht Spaß ohne Ende! Wer sich darauf freuen möchte, darf dies uneingeschränkt tun!



Anspieltipps: Highway to Oblivion, Razorblade Meltdown und In a Skyforged Dream Jennifer K. 9.5 Leser Bewertung 0 Bewertungen 0 9.5 Punkte

Kommentare

Kommentare