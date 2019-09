Call My Agent! Staffel 3

Fazit

Wer Komödie & Unterhaltung auf französische Art mag, wird weiter auf seine Kosten kommen. Dass unsere Leser der härteren Gangart diese Serie lieben werden, mag ich trotzdem stark bezweifeln. Das wiederum liegt nicht an der Umsetzung oder am Niveau, sondern eher, dass die Zielgruppe nicht erreicht wird. Action, Spannung und blanker Nervenkitzel geht anders, wären aber in einer Komödie eh nicht zwingend angebracht. Wer, wie meine Person, mit der Story noch rein gar nichts am Hut hatte, kommt schon ohne Probleme rein. Dafür ist die Achterbahn nicht derart tiefgründig, dass man vor einem Haufen von Sequenzen steht, die man einfach nicht verstehen kann. Die teils witzigen Szenen greifen ernstere Themen der Gesellschaft auf und schielen so z.B. auf Sexismus und Rassismus. Das Schauspielerkarussell angeworfen wurde, wenn man auf die Protagonisten blickt, ein bisschen was getauscht. Ohne Hintergrund zu Staffel 1 und 2 kann man leider nicht sagen, in welche Richtung der Umbruch geht. Wer Gefallen an den ersten beiden Staffeln hatte, soll trotzdem seinen Spaß haben. Ohne Bonusmaterial muss der Die Hard Fan zumindest einmal auskommen - eine gute Nachricht ist wohl die Tatsache, dass es im nächsten Jahr wohl schon die nächste Staffel geben soll.