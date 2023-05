Die Wahrheit – Mattias Edvardsson

Buchtitel: Die Wahrheit

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 448 Seiten

Genre: Roman

Release: 29.03.2023

Autor: Mattias Edvardsson



Link: https://www.penguinrandomhouse.de

Verlag: Limes Verlag

Buchform: Paperback, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-8090-2758-4

Das Buch Die Wahrheit von Mattias Edvardsson ist ein fesselnder Roman, der nun auch in deutscher Sprache erhältlich ist, übersetzt von Annika Krummacher. Mit einer Seitenanzahl von 448 Seiten entführt der Autor den Leser in eine Welt voller Intrigen, Geheimnisse und unerwarteter Wendungen. Der Limes Verlag brachte das Buch am 29.03.2023 als Paperback mit Klappenbroschur auf den Markt. Der schwedische Autor Mattias Edvardsson, der zeitweise als Sänger einer Punkrock-Band tätig war, zeigt mit diesem Werk erneut seine Fähigkeit, den Leser in den Bann ziehen zu wollen und ihn bis zur letzten Seite wortwörtlich zu fesseln.

Die Story von Die Wahrheit:

Nachdem Bill seine Frau durch Krebs verloren hat, wird er über Nacht zum alleinerziehenden Vater. Um sein Leben finanziell aufrechterhalten zu können, beschließt er, ein Zimmer zu vermieten. Die Wahl fällt auf Karla, eine Jurastudentin, die als Reinigungskraft für Steven und Regina Rytter arbeitet. Karla bemerkt schnell, dass mit dem Paar etwas nicht stimmt, da die Ehefrau des angesehenen Arztes nie ihr abgedunkeltes Schlafzimmer verlässt. Auf der anderen Seite steckt Jennica, die ehemalige beste Freundin von Bills verstorbener Frau, in einer Lebenskrise. Sie lernt Steven über ein Dating-Portal kennen und fühlt sich ihm schnell hingezogen. Dann nimmt die Geschichte jedoch seine Wendung – Steven und seine Frau werden tot in ihrem Haus aufgefunden und die Suche nach der Wahrheit beginnt.