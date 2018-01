Mit dem Video zu seinem Feel-Good Song Livin‘ Lightly gibt einer der weltbesten Progrock-Musiker Neal Morse weitere Einblicke in sein neues, akustisch orientiertes Singer/Songwriter-Album Life & Times. Bei der Produktion legte der Sänger und Multiinstrumentalist Wert darauf, dass nur wenige Songs des neuen Albums traurig sind. „Eines der Dinge, die ich in diesem Stadium meines Lebens genieße, ist, dass Musik dich glücklich macht“, so der Künstler. Living Lightly gehört in diese Kategorie.

Neal Morse – „Livin‘ Lightly“ (Official Video)



Life and Times erscheint am 16.02.2018 auf Radiant Records in den Formaten CD, LP und digital und kann hier vorbestellt werden.

Kommentare

Kommentare