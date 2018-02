Neal Morse veröffentlicht heute sein neues Soloalbum „Life & Times“ bei Radiant Records (Metal Blade Records/Sony Music) sowohl digital, als auch als CD und LP.

Es besteht kein Zweifel daran, das Neal Morse, bekannt als einer der größten Progressive Rock („Prog“) Musiker weltweit, das innige Verlangen hat, Menschen mit seiner Musik zu berühren. Jetzt ist Neal Morse Mitte 50, seine Kinder sind erwachsen und sein neues Album „Life & Times“ vermittelt das Gefühl, dass Morse sehr genau seine Umwelt beobachtet und eine Bestandsaufnahme durchführt.

Neal Morse „Absolutely Solo“ Europa-Tour 2018

05.06.2018 SE – Stockholm, Södra Teatern

06.06.2018 NO – Oslo, Olsen På Bryn

07.06.2018 DE – Hamburg, Indra

08.06.2018 IT – Milan, Blue Rose Club (Bresso)

09.06.2018 CH – Pratteln, Z7

11.06.2018 BE – Verviers, Spirit of 66

12.06.2018 NL – Tilburg, 013

13.06.2018 NL – Utrecht, TivoliVredenburg Hertz Zaal

14.06.2018 DE – Köln, Jungle Club

15.06.2018 DE – Bochum, Christuskirche

16.06.2018 DE – Aschaffenburg , Colos-Saal

18.06.2018 UK – Sheffield, City Hall

19.06.2018 UK – York, Crescent Community Venue

20.06.2018 UK – Glasgow, Classic Grand Lounge

21.06.2018 UK – Leicester, The Musician

22.06.2018 UK – London, The Dome

