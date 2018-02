Stockholms Crossover-Helden NEGATIVE SELF schießen mit „Control The Fear“ ein ganz dickes Ding aus der Hüfte.

Gestartet wurde die Truppe als reines Hobby-Projekt von Sänger Andreas Sandberg (ex-Dr. Living Dead!), der einfach mit seinem Kumpel Tor Nymen (g.) ein paar Songs schrieb.

Binnen kürzester Zeit verselbstständigte sich das Projekt, wurde eine richtige Band und legte 2015 ein selbstbetiteltes Debütalbum vor, das von Kollegen wie The Black Dahlia Murder, Iron Reagan und Beowulf massiv abgefeiert wurde. Der Nachfolger „Control The Fear“ ist ein weiteres Lehrstück in Sachen emotionalem Crossover-Thrash.

