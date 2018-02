Therion: starten große Europatour und präsentieren neue Single ‚Bring Her Home‘

Gestern haben die Symphonic Metal-Titanen THERION ihre europaweite Headlinetour mit IMPERIAL AGE, NULL POSITIV und weiteren Acts gestartet. Während dieser Shows präsentieren THERION einige neue Tracks ihres kommenden Albums »Beloved Antichrist«, aber auch die klassischen Hits aus beinah 3 Dekaden Bandgeschichte werden nicht fehlen. Seht die Melange aus Oper und harten Riffs auf einem der vielen Daten, die unten aufgeführt sind. Darüber hinaus enthüllen THERION heute die vierte Single ihrer dreistündigen Oper, die am 9. Februar das Licht der Welt erblicken wird. Hört ‚Bring Her Home‘ hier:

Downloadet oder or streamt den neuen Song ‚Bring Her Home‘ hier:

http://nblast.de/TherionBringHerHome

Sichert Euch »Beloved Antichrist« jetzt schon als Vorbestellung:

http://nblast.de/BelovedAntichrist

Die vorherigen Clips verpasst? Gibt’s hier:

‚Theme Of Antichrist‚ Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Ek1YWNAJ-K0

‚Night Reborn‘ Lyricvideo: https://youtu.be/VcrZqSv2B-k

‚Temple Of New Jerusalem‘ Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=S_E9PLcidgg

Trailer 1 – über die Handlung der Oper: https://youtu.be/4rUNQ1SNDuw

Trailer 2 – über die Unterschiede zu dem Roman: https://youtu.be/Hlfq5asOvMM

Trailer 3 – über den langen Schreibprozess: https://www.youtube.com/watch?v=XRCx749yP2A

Seht die Symphonic Metaller auf den folgenden Daten:

THERION

w/ IMPERIAL AGE und NULL POSITIV

01.02. D Essen – Turock*

02.02. NL Amsterdam – Melkweg*

03.02. UK London – Islington Assembly*

04.02. UK Manchester – Rebellion*

06.02. UK Newcastle – Riverside*

07.02. UK Aberdeen – The Assembly*

08.02. UK Glasgow – Audio*

09.02. UK Sheffield – Corporation*

10.02. UK Belfast – Limelight*

11.02. IRL Dublin – Tivoli*

13.02. UK Bristol – Bierkeller*

14.02. UK Birmingham – o2 Institute*

15.02. B Kortrijk – De Kreun*

16.02. F Paris – Le Trabendo*

17.02. CH Pratteln – Z7*

18.02. F Lyon – Ninkasi Kao*

20.02. E Bilbao – Santana 27*

21.02. P Porto – Hard Club*

22.02. P Lisbon – Lisboa ao Vivo*

23.02. E Sevilla – Sala Custom*

24.02. E Madrid – Sala Mon Live*

25.02. E Barcelona – Razzmatazz 2*

27.02. F TBA**

28.02. F Marseille – Espace Julien**

01.03. I Brescia – Circolo Colony**

02.03. I Rome – Orion**

03.03. I Bologna – Zona Roveri**

04.03. SLO Ljubljana – Kino Siska**

05.03. HR Zagreb – Tvornica**

06.03. SRB Belgrade – Dom Omladine**

08.03. GR Thessaloniki – Principal Club Theater**

09.03. GR Athens – Piraeus 117 Academy**

10.03. BG Sofia – Mixtape 5**

11.03. RO Bucharest – Arenele Romane**

13.03. H Budapest – Barba Negra**

14.03. SK Bratislava – Majestic Music Club**

15.03. CZ Prague – Meetfactory**

16.03. PL Wroclaw – A2**

17.03. PL Warsaw – Progresja**

18.03. PL Gdansk – B90**

20.03. LT Vilnius – Rock River Club**

21.03. LV Riga – Melna Piektdiena***

22.03. EST Tallinn – Club Tapper***

23.03. FIN Helsinki – Nosturi***

24.03. FIN Jyväskylä – Luttako***

25.03. FIN Tampere – Olympia-Kortteli***

27.03. S Stockholm – Klubben***

28.03. S Gothenburg – Brewhouse***

29.03. D Bremen – Tivoli****

30.03. D Berlin – Bi-Nuu****

31.03. D Flensburg – Roxy****

01.04. D Cologne – Jungle****

03.04. D Munich – Backstage****

04.04. F Charmes – Rock ‘n‘ Roll Stage****

05.04. D Jena – F-Haus****

06.04. B Bomal-Sur-Ourthe- Durbuy Rock****

07.04. NL Tilburg – 013****

*w/ MIDNIGHT ETERNAL

**w/ THE DEVIL

***w/ ENEMY OF REALITY

****w/ ACYL

10.04. IL Tel Aviv – Barby Club

12.04. RUS Moscow – GlavClub Green Concert

13.04. RUS St. Petersburg – Zal Ozhidaniya

15.04. UA Kiev – Bel Étage

