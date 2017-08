Die Top News des Tages kommt heute aus dem Night Demon Camp.

Accept haben Night Demon als Special Guest für ihre Europatour 2018 eingeladen!

„“Accept are excited to announce Night Demon as Special Guest for their upcoming European Tour!“

Jarvis Leatherby of Night Demon states: „We are honored to be a part of the Rise of Chaos tour in 2018. By far the biggest and most special thing we have been asked to be a part of.“

Die Tour führt durch 28 Städte, hier sind die Termine in Deutschland:

12.01.2018 Hamburg / Mehr! Theater

13.01.2018 Filderstadt Filharmonie

14.01.2018 München / Tonhalle

16.01.2018 Leipzig / Haus Auesee

17.01.2018 Berlin / Huxleys

19.01.2018 Geiselwind / Event Zentrum (Tickets)

02.02.2018 Saarbrücken / Garage

04.02.2018 Frankfurt / Batschkapp

09.02.2018 Oberhausen / Turbinenhalle

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

