Novelists FR: veröffentlichen brandneue Single ‚Head Rush‘

Die heißen Modern Progressive Metaller Novelists FR aus Frankreich haben ihre brandneue Single Head Rush veröffentlicht und starten den Pre-Order für ihr neues, kommendes Album C’est La Vie, welches am 24. Januar 2020 via Arising Empire erscheinen wird!

Im November werden Novelists FR als Special-Guests auf der großen The Proxy European Tour 2019 mit Being As An Ocean unterwegs sein!

Bestellt euch das kommende Album C’est La Vie hier vor: https://Novelists.lnk.to/CestLaVie

Schaut euch das Musikvideo zur brandneuen Single Head Rush jetzt hier an:

Kauft und/oder streamt euch Head Rush hier: https://Novelists.lnk.to/HeadRush

Being As An Ocean The Proxy European Tour 2019

Special Guests: Novelists FR, Afterlife (Nov 1 – 7), Dream State (Nov 10 – Dec 1)

01.11.19 Belgium Antwerp Zappa

02.11.19 France Paris Backstage

03.11.19 UK Nottingham Rescue Rooms

04.11.19 UK Manchester Club Academy

05.11.19 UK London Islington Assembly Hall

06.11.19 UK Glasgow Classic Grand

07.11.19 UK Leeds Key Club

10.11.19 Germany Köln Kantine

11.11.19 Switzerland Winterthur Salzhaus

12.11.19 Germany München Backstage

13.11.19 Germany Nürnberg Z-Bau

14.11.19 Austria Wien Grelle Forelle

16.11.19 Hungary Budapest Instant

17.11.19 Germany Berlin Lido

18.11.19 Germany Leipzig Conne Island

19.11.19 Germany Hamburg Knust

20.11.19 Sweden Gothenburg Fängelset

21.11.19 Sweden Stockholm Spinnrocken Södertälje

22.11.19 Denmark Copenhagen Beta

24.11.19 Germany Münster Sputnikhalle

26.11.19 Germany Karlsruhe Substage

28.11.19 Spain Barcelona Sala La Nau

29.11.19 Spain Bilbao Sala Fever

30.11.19 Portugal Lisbon Time Out Studio

01.12.19 Spain Madrid Sala Independance

Tickets: https://www.eventim.de/artist/being-as-an-ocean/

C’est La Vie Tracklist:

01. Somebody Else

02. Deep Blue

03. Lilly

04. Modern Slave

05. C’est La Vie

06. Head Rush

07. Kings Of Ignorance

08. Rain

09. Human Condition

Mehr von Novelists FR:

Eyes Wide Shut: https://youtu.be/eQyXKsUQSn8

L’appel Du Vide: https://youtu.be/1mQx85jewBo

A Bitter End: https://youtu.be/gOwSdDh1NsE

Under Different Welkins: https://youtu.be/HvuVrWucEdI

The Light, The Fire: https://youtu.be/OgSmY4DCSCM

Playthrough of Heal The Wound: https://youtu.be/RCPRMxTfxqQ

Bestellle das Album Noir (2017) hier: https://Novelists.lnk.to/Noir

Bestelle das Album Souvenirs (2015) hier: https://Novelists.lnk.to/Souvenirs

Novelists FR starteten Anfang 2013, als Florestan und Amael Durand die ehemaligen A Call To Sincerity-Mitglieder Matteo Gelsomino, Nicolas Delestrade und Charles-Henri Teule trafen. Novelists FR starteten mit der Veröffentlichung von sechs Singles alle zwei Monate, die die Grundlage für eine starke und treue Fangemeinde von Anfang an bildeten, und veröffentlichten dann im November 2015 ihr Debütalbum auf Arising Empire.

Nachdem sie ausgiebig mit Bands wie For Today, Breakdown Of Sanity, Dream On Dreamer, Silent Planet usw. durch Europa getourt sind, sind Novelists FR schließlich auf einer Tournee im Sommer 2017 mit While She Sleeps und Northlane gelandet. Der beste Abschluss für den Albumzyklus Souvenirs (2015). Endlich zurück mit einem Nachfolgealbum mit dem nüchternen Namen Noir, das am 8. September 2017 über Arising Empire in Europa und Sharptone Records in den USA veröffentlicht wurde. Dieses Konzeptalbum zeigt eine wachsende Reife in der Musik der Band und bestätigt sie als vielversprechende junge Band in der modernen Metalszene.

Mit dem neuen Album in Europa auf Tourneen mit Make They Suffer, Eskimo Callboy sowie auf ihrer eigenen Headliner-Tour 2018 ergeben sich für die Band neue Möglichkeiten, eine Headliner-Tour in Asien und ihr Tour-Debüt in den USA mit Like MothS To Flames. Im Sommer 2019 gab die Band bekannt, dass aus rechtlichen Gründen einige Änderungen am Namen vorgenommen werden mussten.

Im Oktober 2019 kündigt Novelists FR an, dass ihr neues Album im Januar des folgenden Jahres nach einer einmonatigen Europa-Tournee mit Being As An Ocean veröffentlicht wird.

Novelists FR haben sich in nur wenigen Jahren zu einem aufstrebenden Stern in der Progressive-Metal-Szene entwickelt und scheinen nun bereit zu sein, dies zu bestätigen, indem sie ihre mit Spannung erwarteten dritten Bemühungen veröffentlichen.

Novelists FR sind:

Matteo Gelsomino – Gesang

Florestan Durand – Gitarre

Nicolas Delestrade – Bass

Amael Durand – Schlagzeug

