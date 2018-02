Die französischen Metalcore-Hoffnungsträger Novelists wurden erst kürzlich als Support für Eskimo Callboys Europatour im März und April angekündigt. Bereits wenige Tage später geht es für die Band erneut auf große Reise: Dieses Mal werden sie ihr aktuelles Album Noir jedoch als Headliner vorstellen. Unterstützt werden sie dabei von ihren Labelkollegen und Landsmännern Landmvrks. Weitere Details findet Ihr unten.

Novelists

w/ Landmvrks

European Spring Tour 2018

12.04. F Marseille – Le Molotov

13.04. I Venedig – Argo16

14.04. I Pisa – Punte Parti

15.04. I Reggio Emilia – Tunnel Club ARCI

17.04. F Lyon – Péniche Loupika

18.04. F TBA

19.04. NL Haarlem – Patronaat

20.04. B Brüssel – Ancienne Belgique Club*

21.04. D Oberhausen – Impericon Festival*

22.04. D Berlin – Musik & Frieden

24.04. SK Bratislava – Randal Club (w/ Silverstein)

25.04. CZ Ostrau – Barrák Music Club

26.04. CZ Brünn – Kino Faval Music Circus

27.04. D München – Impericon Festival*

28.04. D Leipzig – Impericon Festival*

29.04. D Wiesbaden – Schlachthof

01.05. UK London – Boston Music Room

02.05. UK Glasgow – The Garage (Attic Bar)

03.05. UK Birmingham – Asylum 2

04.05. UK Manchester – Rebellion

05.05. UK Sheffield – The Mulberry Bar

*nur Novelists

Weitere Novelists-Termine:

The Scene Tour 2018

w/ Eskimo Callboy, To the Rats and Wolves

08.03. D Bremen – Aladin

09.03. D Rostock – M.A.U. Club *NEUE VENUE*

10.03. D Kiel – Max Nachttheater

15.03. D Heidelberg – halle02

16.03. D Nürnberg- Löwensaal *AUSVERKAUFT*

17.03. D Dresden – Loco Club* *NEU*

18.03. D Osnabrück – Rosenhof

22.03. D Hannover – Capitol

23.03. D Siegen – Vortex Surfer Musikclub* *NEU*

24.03. D Köln – Live Music Hall *AUSVERKAUFT*

25.03. D Oberhausen – Turbinenhalle

28.03. D Saarbrücken – Garage

29.03. D Regensburg-Obertraubling – Airport-Eventhall

30.03. CH Zürich – Dynamo

31.03. D Oberndorf a. N. – Easter Cross Festival

05.04. A Graz – PPC

06.04. A Linz – Posthof

07.04. A Dornbirn – Conrad Sohm

*nur Novelists

Weiter Landmvrks-Termine:

28.04. B Genk – Pain Remains Fest

17.06. F Brétigny-Sur-Orge – Download Festival

Holt Euch Novelists aktuelles Album Noir hier.

Digital:

iTunes: http://geni.us/NovelistsNoirIT

Amazon MP3: http://geni.us/NovelistsNoirAMP3

Google Play: http://geni.us/NovelistsNoirGP

Mehr zu Noir:

L’appel Du Vide OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=1mQx85jewBo

Lead The Light OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=SBpj6E-Imuo

A Bitter End OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=gOwSdDh1NsE

Novelists sind:

Matt Gelsomino | Gesang

Florestan Durand | Gitarre

Amael Durand | Schlagzeug

Charly Kelevra | Gitarre

Nicolas Delestrade | Bass

www.novelistsmusic.com

www.facebook.de/novelistsmusic



Landmvrks sind:

Florent Salfati | Gesang

Nicolas Exposito | Gitarre

Rudy Purkart | Bass

Nicolas Soriano | Schlagzeug

www.landmvrks.com

www.facebook.de/landmvrks



