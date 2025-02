Obscura: veröffentlichen „A Sonication“, das zweite Kapitel ihres Triologie-Konzepts

Die deutschen Progressive-Metal-Titanen Obscura melden sich mit A Sonication zurück, dem mit Spannung erwarteten zweiten Teil ihres ambitionierten Trilogie-Konzepts, der weltweit am 7. Februar über Nuclear Blast Records erschienen ist. A Sonication ist das siebte Album der Band und ihr zweites bei Nuclear Blast. Es zeigt eine kühne Weiterentwicklung des Sounds und bleibt dabei ihrer charakteristischen Komplexität und Innovation treu.

A Sonication ist ein elegantes und zugleich souveränes Album, das nahtlos an die Vergangenheit und Zukunft von Obscura anknüpft und ihr unermüdliches Streben nach musikalischer Weiterentwicklung dokumentiert. Das neue Album wurde während einer ausgedehnten Welttournee als Support für das Vorgängeralbum A Valediction geschrieben und aufgenommen und mit dem preisgekrönten Produzenten Fredrik Nordström im Studio Fredman (In Flames, Bring Me The Horizon, Architects) in Göteborg, Schweden, fertiggestellt. Nachdem die Instrumentalspuren fertiggestellt waren, bearbeitete Frontmann Steffen Kummerer den Gesang und die Akustikgitarrenparts mit eigens angefertigten Engl-Verstärkern, während Nordström den Mix- und Mastering-Prozess leitete. Das Ergebnis ist eine schwerere, aber hellere Klanglandschaft, die Obscuras Engagement für Verfeinerung und Erweiterung unterstreicht.

Die Trackliste zu A Sonication findet ihr im Time For Metal Release-Kalender hier:

Textlich beschäftigt sich A Sonication mit vielschichtigen Bedeutungen und Interpretationen. Der Titel selbst – abgeleitet vom Prozess der Nutzung von Schallwellen zur Bewegung von Partikeln – bietet eine vielschichtige Perspektive, die wissenschaftliche Prinzipien mit philosophischer Introspektion verbindet. Jede Komposition verkörpert eine persönliche Episode aus Kummerers Leben und stellt eine weitere Verbindung zwischen dem Album und A Valediction als Teil der fortlaufenden Trilogie her. Um das Thema des Albums zu visualisieren, wurde der renommierte Künstler Eliran Kantor (Testament, Kreator, Hatebreed) engagiert, der eine silberfarbene Ästhetik geschaffen hat, die sich nahtlos in die klangliche und visuelle Identität von Obscura einfügt.

Anlässlich der Veröffentlichung von A Sonication enthüllen Obscura das offizielle Musikvideo zu In Solitude, das den Fans einen ersten Einblick in die faszinierende Welt des Albums bietet.

Seht euch das Video zu In Solitude hier an:

Hört euch das Album auf allen Plattformen an: https://obscura.bfan.link/aslp

Obscura

Support: Skeletal Remains, Gorod

(verbleibende Termine)

15.02. UK Birmingham – Asylum

16.02. UK Manchester – Rebellion

17.02. IRE Dublin – Whelans

18.02. UK Bristol – Thekla

19.02. UK London – O2 Academy Islington

20.02. FR Paris – Petit Bain

21.02. NL Eindhoven – Effenaar

22.02. GER Hamburg – Headcrash

23.02. GER Köln – Gebäude 9

24.02. GER Berlin – Lido

25.02. PL Wroclaw – Klub Lacznik

26.02. CZ Prague – Futurum

27.02. GER München – Hansa39

Tickets: https://realmofobscura.com/live/

Shred Fest 2025

Obscura – Atheist – Origin – Decrepit Birth – Fractal Universe

20.04. San Diego,CA – Brick by Brick

22.04. Grand Junction, CO – Mesa Theater

23.04. Denver, CO – The Oriental Theater

24.04. Lawrence, KS – The Granada

25.04. Dallas, TX – Trees

28.04. Orlando, FL – Conduit

20.04. Greensboro, NC – Hangar 1819

30.04. Richmond, VA – Canal Club

01.05. New York, NY – Gramercy Theatre

02.05. Boston, MA – Middle East Downstairs

03.05. Quebec City, QC – Salle Montaigne

04.05. Ottawa, ON – Overflow

05.05. Montreal, QC – Fairmount Theatre

06.05. Toronto, ON – Lee’s Palace

07.05. Pittsburg, PA – Preserving

08.05. Chicago, IL – Reggies

09.05. Minneapolis, MN – The Caboose

10.05. Winnipeg, MB – Park Theatre

12.05. Edmonton, AB – The Starlite Room

13.05. Calgary, AB – Dickens

15.05. Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

16.05. Seattle, WA – El Corazon

17.05. Portland, OR – Bossanova Ballroom

18.05. San Francisco, CA – DNA Lounge

20.05. Albuquerque, NM – Sunshine Theater

22.05. Los Angeles, CA – 1720

Tickets: realmofobscura.com/live

