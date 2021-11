Omnium Gatherum: veröffentlichen Video zu „Unity“

Omnium Gatherum sind glücklich und stolz. Am 5. November veröffentlichten Sie ihr 9. Full-Length-Studioalbum Origin.

Gemischt von Jens Bogren und gemastert von Tony Lindgren, ist dieses bemerkenswerte Stück modernen Melodic Death Metals ab sofort als Ltd. CD Digipak, Gatefold LP und als digitales Album erhältlich und kann ab sofort hier bestellt werden.

Außerdem wurde am gleichen Tag ein brandneues Video zu Unity veröffentlicht, bei dem Jari Heino Regie geführt, gefilmt und geschnitten hat.

Das sagt die Band über den neuen Track:

„Hallo Metalheads, es ist also Zeit für unsere vierte Single aus unserem brandneuen Baby Origin! Wir sind stolz darauf, den Song Unity für alle schönen und wilden Metal-Maniacs unter euch zu präsentieren. Dieser Song setzt den starken bekannten Fluss von OG fort und repräsentiert eine weitere Seite des Origin-Albums. Also freut euch und genießt die Fahrt!“

Weiter heißt es: „Es ist auch nur noch ein kleines bisschen Zeit bis zu dem Moment, in dem ihr euch voll und ganz auf den Inhalt von Origin einlassen könnt. Es gibt noch viel mehr finnischen Qualitätsstahl für euch Metaller, in den ihr eintauchen könnt! See ya all on the road!“

Schaut euch gerne unser Review zu Origin an:

Omnium Gatherum live:

10.11. Hämeenlinna, FI – Suistoklubi

11.11. Jyväskylä, FI – Lutakko

13.11. Tampere, FI – Olympia



Veleno Across Europe Tour 2022

29.09. Ubach Palenberg, GER – Rockfabrik

30.09. Pagney, FR – Chez Paulette

01.10. Paris, FR – Petit Bain

02.10. London, UK – Underworld

04.10. Nantes, FR – Le Ferraileur

05.10. Barcelona, ES – Boveda

06.10. Madrid, ES – Copernico

07.10. Lisboa, PO – RCA Club

08.10. Porto, PO – Hard Club

09.10. Bilbao, ES – Live Stage

10.10. Toulouse, FR – Le Rex

12.10. Roma, IT – Largo

13.10. Milano, IT – Slaughter CLub

14.10. Sion, CH – Le Port Franc

15.10. Schaffhausen, CH – Kammgarn

16.10. Leipzig, DE – Hellraiser

18.10. Munich, DE – Backstage

19.10. Kosice, SL – Collosseum

20.10. Budapest, HU – A38

21.10. Sofia, BG – Mixtape 5

22.10. Bucharest, RO – Quantic Club

23.10. Cluj Napoca, RO – Form Space

25.10. Praha, CZ – Futurum

26.10. Poznan, PL – U Bazyala

27.10. Warsaw, PL – Proxima

28.10. Vilnius, LV – Vakaris

29.10. Riga, LV – Melna Piektdiena

30.10. Helsinki, FI – Aaniwalli

01.11. Stockholm, SE – Slaktkyrkan

02.11. Oslo, NO – Roverstaden

03.11. Gothenburg, SE – ValanD

04.11. Aalborg, DK – Metal Fest

05.11. Siegburg, DE – Kubana

06.11. Brugge, BE – Entrepot

08.11. Vienna, AT – Szene

09.11. Weinheim, DE – Cafe Central

10.11. Berlin, DE – Music Und Frieden

11.11. Essen, DE – Turock

12.11. Nijmegen, NL – Doornroosje

13.11. Leiden, NL – Gebr Nobel

Omnium Gatherum – Line-Up:



Jukka Pelkonen – Gesang

Markus Vanhala – Gitarren und Klargesang

Aapo Koivisto – Keyboards

Mikko Kivistö – Bass und Klargesang

Atte Pesonen – Schlagzeug

