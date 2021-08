One Step Closer: teilen zweite Single „Chrysanthemum“ aus Debütalbum

Die Hardcore-Newcomer One Step Closer haben kürzlich ihr Debütalbum This Place You Know für den 24. September auf Run For Cover Records angekündigt. Nun teilt die Band ihre zweite Single Chrysanthemum samt Musikvideo daraus.

Auf Chrysanthemum stellen One Step Closer ganz besonders ihren leidenschaftlichen und hymnischen Hardcore-Stil heraus, der Fans der alten Schule begeistern wird. Die Qualität des Songs ist stellvertretend für das, was uns auf This Place You Know erwarten wird und beweist, warum die junge Band bereits den Ruf genießt, sich von der Masse abzuheben.

Chrysanthemum ist nach Pringle Street bereits der zweite Vorgeschmack auf das Debütalbum und zeigt die Band aus Pennsylvania von ihrer ambitioniertesten Seite: Der dynamische Song verbindet nahtlos Momente zerbrechlicher Melodien mit unaufhaltbar kraftvollem Hardcore und baut sich auf ein erhebendes Ende auf, das mit Sicherheit zu großen Singalongs auf kommenden Tourneen animieren wird.

This Place You Know entstand in einer Zeit des Umbruchs für die Mitglieder von One Step Closer. Das Album hinterfragt den Begriff von Heimat, wobei Sänger Ryan Savitski in seinen offenherzigen Texten erforscht, was passiert, wenn sich die die Dinge die einen sonst erden, plötzlich verändern oder nicht mehr da sind. Der Verlust der Familie, sich auflösende Beziehungen oder die psychische Last aus dunklen Zeiten prägen die zehn Tracks des Albums, die von turmhohen Gitarren und stampfenden Drums begleitet werden. Die Melodien auf This Place You Know brechen in manchen Momenten wie die Hoffnung auf bessere Zeiten am Horizont durch. Das Album ist ein kraftvolles Statement von einer der aufregendsten Bands ihres Genres – und One Step Closer fangen gerade erst an!