Die Ruhrpott-Rocker von Onkel Tom veröffentlichen heute mit Ich Finde Nur Metal Geil die erste Single und das dazugehörige Video aus dem kommenden Studio Album Bier Ernst.

Die Band sagt dazu: Der Song Ich Finde Nur Metal Geil spricht uns zutiefst aus der Seele und beinhaltet musikalisch alles was wir an Metal mögen. Ein paar klassische Metalelemente, etwas Thrash Metal, Gitarrenmelodien und einen starken Refrain zum Mitgrölen. Das Video spiegelt aufwendig und kunstvoll, von Moritz „Mumpi“ Künster in Szene gesetzt, wider, was den Song inhaltlich ausmacht. Es geht um Liebe zum Metal, Freundschaft, Zusammenhalt und etwas Anarchie. Wir sind Metal Extremisten!!!!!

Bier Ernst erscheint am 28. September 2018 über SPV/Steamhammer als 2CD DigiPak, 2LP Gatefold Version, Download und Stream.

Onkel Tom Tourdaten 2018

04.08. Wacken – Wacken Open Air

11.08. CH-Mannried – Mannried Open Air

14.09. IT-Grada Tenuta Primero – Beach Flair

28.09. Essen – Cafe Nord (Release Show)

26.12. München – Backstage

Tour Agentur: www.continental-concerts.de

Credits: Photos, Coverartworks und Video von Moritz „Mumpi“ Künster

http://monsterpics.de/

http://www.onkeltomband.de/

https://www.facebook.com/onkeltomangelripper

