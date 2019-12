Our Mirage: kündigen „Arising Tour“ mit Vitja und Breath Atlantis an

Die heißen Post-Hardcore Virtuosen Out Mirage aus Marl kündigten heute ihre Arising Tour an, die im März 2020 mit Unterstützung ihrer Label-Kollegen Vitja und Breathe Atlantis stattfinden wird!

Our Mirage veröffentlichten kürzlich ihre brandneue Single Unseen und gaben den Startschuss für den Pre-Order ihres kommenden, zweiten Studioalbum Unseen Relations, welches am 7. Feburar 2020 via Arising Empire erscheint!

Bestellt euch das kommende Album Unseen Relations hier vor: https://OurMirage.lnk.to/UnseenRelations

Arising Tour-2020

Kingstar presents: Our Mirage, Vitja, Breathe Atlantis & The Narrator

06.03.2020 Münster: Sputnikhalle

07.03.2020 Hannover: Lux

12.03.2020 Bremen: Tower

13.03.2020 Hamburg: Logo

14.03.2020 Berlin: Musik & Frieden

15.03.2020 Dresden: Groovestation

18.03.2020 Leipzig: Naumanns

19.03.2020 Nürnberg: Z-Bau

20.03.2020 Köln: Helios37

21.03.2020 Bochum: Rotunde

25.03.2020 Stuttgart: Juha West

26.03.2020 Wiesbaden: Schlachthof

27.03.2020 Trier: Mergener Hof

28.03.2020 München: Backstage

Tickets: https://www.ourmirage.de/tour

Our Mirage werden Callejon auf ihrer Hartgeld im Club-Tour ende Dezember untzerstützen!

Hartgeld im Club-Tour Part II

with special guest: Our Mirage

20.12. Bielefeld

21.12. Kiel

22.12. Braunschweig

26.12. Bochum

27.12. Stuttgart

28.12. Frankfurt

29.12. Saarbrücken

30.12. Köln

Unseen Relations –Tracklist:

01. Rivers

02. Falling feat. Telle Smith (THE WORD ALIVE)

03. Different Eyes

04. Strike A Match

05. Transparent

06. Our All Home (Interlude)

07. Unseen

08. My Last Day

09. Walk As One

10. Distant & Obscure

11. After All