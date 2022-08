Our Mirage: veröffentlichen neue Single / Video ‚Black Hole‘

Das Post-Hardcore-Outfit Our Mirage hat sein drittes Album names Eclipse angekündigt, das am 25. November via Arising Empire erscheinen wird.

Zusätzlich serviert die Band das erste Kapitel ihrer auf dem Album enthaltenen Trilogie – Black Hole!

Tief in dir fühlt es sich an, als wärst du von deinen Ängsten gefangen. Während die Angst dich von innen zerreißt, erlischt das Licht der Sonne in dir und lässt nichts als Dunkelheit zurück. Du fällst in ein schwarzes Loch und während du dagegen ankämpfst, fällst du weiter, je stärker du dich dagegen wehrst. Je glücklicher du mit deinem Leben sein könntest, desto unglücklicher wirst du. Jede Nacht fühlst du dich auf dieselbe Weise schlecht und kannst nicht entkommen. Also setzt du deine Maske auf, doch wer sieht überhaupt, was du versteckst? Tief in uns überschatten unsere Ängste das Glück und selbst wenn die kleinsten Dinge dich überfordern, glaube mir, du bist niemals allein.

Die vierköpfige Post-Hardcore-Gruppe aus Marl, Deutschland, trifft Dich wirklich tief in deinen Emotionen. Von der Ambient-Musik bis hin zu den emotionalen Texten, die direkt deinen Nerv treffen, bieten Our Mirage eine Vielzahl von Elementen, mit denen sich viele von uns identifizieren können. Diese junge Gruppe ist bekannt für die Emotionen, die sie in ihre Musik stecken, und ihre neueste Veröffentlichung Unseen Relations geht noch tiefer. Die Gruppe konzentriert sich hauptsächlich auf die Probleme, mit denen sich unsere Jugend intern beschäftigt, aber ihre Musik spricht sie nicht nur an, sie ist sehr intuitiv in Bezug auf die Probleme und Kämpfe, mit denen wir alle gemeinsam umgehen. Ihr zweites Album wurde am 7. Februar 2020 über Arising Empire veröffentlicht.

Our Mirage sind:

Timo Bonner – Gesang

Steffen Hirz – Gitarre

Manuel Möbs – Bass

Daniel Maus – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.facebook.com/ourmirageband

https://www.instagram.com/ourmirageband