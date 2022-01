Our Mirage: veröffentlichen neue Single/Video ‚Calling You‘

Our Mirage are calling you

Das Post-Hardcore-Outfit Our Mirage hat die brandneue Single/Video Calling You veröffentlicht!

Es kommt einem so vor als wäre Unseen Relations noch gar nicht richtig verarbeitet worden, schon droppen die vier Jungs erneut eine Single mit feinfühligen Gesängen und härteren Shouts für ihr bald anstehendes drittes Album.

Neben ihren zuletzt veröffentlichten Singles Remedy und Through The Night, ein weiteres absolut emotionales und knallhartes Meisterwerk direkt aus ihrem Herzen, das jede Nuance und jeden Aspekt in Sachen Songwriting perfekt trifft.

Die neue Sound von Our Mirage begleitet beispielhaft alle Lebenssituationen der heutigen Zeit. Melodische Klänge aber auch neue, härtere Shouts zeugen von gutem Geschmack und einer neuen Ära. Ein Ende ist also auch bei Our Mirage nach der Pandemie nicht in Sicht. Eher im Gegenteil, ein Neustart für die Jungs in eine sehr verrückte Zeit mit neuer Energie, neuen Sounds und harten Lyrics steht an.

Jetzt Calling You anhören:

„And I’m calling you cause I can’t be with myself in solitude

I can’t stand myself so I’m reaching out for help“

Our Mirage 2022

Kingstar presents: Our Mirage, Time, The Valuator, Casino Blackout, The Narrator

05.05.22 Münster – Sputnikhalle

06.05.22 Nürnberg -Z-Bau

12.05.22 Hannover – Lux

13.05.22 Bochum – Rotunde

14.05.22 Wiesbaden – Schlachthof

18.05.22 Köln – Helios 37

19.05.22 Berlin – Cassiopeia

20.05.22 Hamburg – Logo

21.05.22 Bremen – Tower

24.05.22 München – Backstage*

30.06.22 Leipzig – Naumanns

01.07.22 Stuttgart – Juha West

14.09.22 Düsseldorf – Tube

15.09.22 Trier – Mergener Hof

*mit Tenside

Tickets: https://www.ourmirage.de/tour

Die vierköpfige Post-Hardcore-Gruppe aus Marl, Deutschland, trifft dich wirklich tief in deinen Emotionen. Von der Ambient-Musik bis hin zu den emotionalen Texten, die direkt deinen Nerv treffen, bieten Our Mirage eine Vielzahl von Elementen, mit denen sich viele von uns identifizieren können. Diese junge Gruppe ist bekannt für die Emotionen, die sie in ihre Musik stecken, und ihre neueste Veröffentlichung Unseen Relations geht noch tiefer. Die Gruppe konzentriert sich hauptsächlich auf die Probleme, mit denen sich unsere Jugend intern beschäftigt, aber ihre Musik spricht sie nicht nur an, sie ist sehr intuitiv in Bezug auf die Probleme und Kämpfe, mit denen wir alle gemeinsam umgehen. Ihr zweites Album wurde am 7. Februar 2020 über Arising Empire veröffentlicht.

Our Mirage sind:

Timo Bonner – Gesang

Steffen Hirz – Gitarre

Manuel Möbs – Bass

Daniel Maus – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.facebook.com/ourmirageband

https://www.ourmirage.de