Fashion Art Rockers, Palaye Royale, haben heute das neue Video zum Fans-Lieblingstrack „Dying In A Hot Tub“ veröffentlicht. Der Song stammt aus „Boom Boom Room Side B“ (veröffentlicht am 28. September 2018 via Sumerian Records) und es konnte in nur eine Woche verschiedene Billboard Charts einfahren (#17 Top Albums Chart, #3 Top Alternative und #6 Top Rock). Die Lead-Single aus dem Album, „You’ll Be Fine“, ist jetzt #38 in den Active Rock Radio Charts. Die Band ist nächsten Monat auf Europatournee, hier unten die Tourdaten in Deutschland und Österreich.

PALAYE ROYALE – THE FINAL BOOM EU TOUR

Feb. 6th @ Luxor (Cologne, DE)

Feb. 7th @ Logo (Hamburg, DE)

Feb. 10th @ clubCANN (Stuttgart, DE)

Feb. 11th @ Zoom (Frankfurt, DE)

Feb. 14th @ Z-Bau (Nurnberg, DE)

Feb. 16th @ Flex (Vienna, AT)

