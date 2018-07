Das aufstrebende Arkansas-Progressive Doom-Quartett Pallbearer wird sich Ende dieser Woche für einige EU/UK-Shows und -Festivalauftritte über den großen Teich begeben. Zur Feier ihrer Rückkehr hat die Band heute ein offizielles Livevideo zum Track Thorns, der von ihrem aktuellen Werk Heartless stammt, veröffentlicht. Dieses ist im Februar während ihrer US-Tour entstanden und kann hier angeschaut werden.

Die Tour beginnt am 13. Juli in Hamburg und wird die Truppe durch zwölf Länder führen. Dabei stehen 21 Club- und Festivalshows auf dem Plan, ehe das große Finale am 16. August beim Summer Breeze in Dinkelsbühl stattfindet.

Die Band kommentiert:

„Wir freuen uns sehr darauf, erneut nach Europa zu kommen und vermutlich werden wir auch den ein oder anderen Song in der Setlist haben, den wir noch nie außerhalb der USA performt haben!“

13.07. D Hamburg – Molotow Club

14.07. B Dour – Dour Festival

15.07. NL Nijmegen – Valkhof Festival

16.07. UK London – Islington Assembly Hall

17.07. UK Glasgow – Stereo

18.07. UK Leeds – Brudenell Social Club

19.07. UK Bristol – The Fleece

21.07. D Crispendorf – Chaos Descends Festival

23.07. I Mailand – Circolo Magnolia

24.07. SLO Tolmin – Metaldays

03.08. DK Kopenhagen – Vega

04.08. D Beelen – Krach am Bach

05.08. D Cottbus – Zum Faulen August

07.08. HR Primošten – SuperUho Festival

08.08. H Budapest – A38

09.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

10.08. D Sinzendorf – Void Fest

12.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

14.08. D Wiesbaden – Schlachthof

15.08. CH Winterthur – Gaswerk

16.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Weitere Pallbearer -Termine:

26.07. USA Hamden, CT – Space Ballroom

27.07. USA Syracuse, NY – The Lost Horizon

28.07. CDN Montréal, QC – Heavy Montréal

29.07. USA Bangor, ME – Impact Music Festival

30.07. USA Brooklyn, NY – Saint Vitus Bar *AUSVERKAUFT*

30.07. USA Brooklyn, NY – Saint Vitus Bar (Late Show)

31.07. USA Amityville, NY – Music Hall

19.08. USA Las Vegas, NV – Psycho Las Vegas

w/ Tribulation

15.09. CDN Toronto, ON – Lee’s Palace

16.09. USA Detroit, MI – Magic Stick

18.09. USA Chicago, IL – Bottom Lounge

19.09. USA Minneapolis, MN – Turf Club

21.09. USA Denver, CO – Bluebird Theater

22.09. USA Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

24.09. CDN Calgary, AB – Dickens

25.09. CDN Edmonton, AB – Starlite Room

27.09. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

28.09. USA Seattle, WA – El Corazon

29.09. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

01.10. USA San Francisco, CA – Slim’s

03.10. USA Phoenix, AZ – The Rebel Lounge

05.10. USA Austin, TX – Barracuda

06.10. USA Dallas, TX – Trees

07.10. USA Houston, TX – White Oak Music Hall

13.10. USA San Bernardino, CA – Glen Helen Amphitheater

Tickets

Die Band hat sich kürzlich mit Audiotree zusammengetan, um ein spezielles Livevideo für ihren neuen Track Dropout aufzunehmen. Zu sehen gibt es dieses hier.

Holt euch Dropout in digitaler Form hier.

Dropout folgt ihrem viel gelobten aktuellen Album Heartless, das zwischen Juni und August 2016 im Fellowship Hall Sound Studio in Little Rock, Arkansas komplett auf analogem Band aufgenommen wurde. Das Album wurde von Pallbearer produziert und vom renommierten Produzenten Joe Barresi (Tool, The Melvins, Queens Of The Stone Age, Fu Manchu) gemischt. Jason Weinheimer und Zach Reeves kümmerten sich um die Technik, gemastert wurde die Platte von Grammy-Gewinner Dave Collins (Black Sabbath, Alice Cooper, Soundgarden).

Holt euch Heartless jetzt hier.

Hier gibt es Heartless digital.

Mehr zu Heartless:

I Saw The End OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=DNl_18Kr56g

Thorns OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=WmfKPB7AGDc

Ursprünglich 2008 gegründet, entstiegen Pallbearer der produktiven Underground-Metal-Szene Little Rocks, Arkansas – Anfang 2012 erschien schließlich ihr Debütwerk Sorrow And Extinction. Die Platte löste bei Die Hard-Doom-Fans und Metal-Kritikern sofort große Begeisterung aus und brachte dem Vierer auch neue Fans außerhalb der Metal-Szene ein. Sie wurde vom Rolling Stone zum Nummer 1 Metal-Album 2012 gekürt und verschaffte der Band die Best New Music-Auszeichnung von Pitchfork sowie Plätze auf den Jahresbestenlisten von SPIN und NPR.

Ihr beeindruckendes Zweitwerk Foundations Of Burden (2014) landete ebenfalls auf zahlreichen Jahresbestenlisten und untermauerte Pallbearers Stellung als unaufhaltbare und gefühlsgeladene Macht – treibender Doom jenseits aller imaginärer Grenzen, mit dem sie sich ihren eigenen Weg in der Heavy-Szene bahnen konnten. Das Album landete in den Billboard Top 100, gewann erneut die Best New Music-Auszeichnung von Pitchfork und den hoch angesehenen Album des Jahres-Award von Decibel.

Pallbearer sind:

Brett Campbell – Leadgesang, Akustik- & E-Gitarre, Synthesizer

Devin Holt – Akustik- & E-Gitarre, Gesang

Joseph D. Rowland – E-Bass, Gesang, Synthesizer

Mark Lierly – Percussion

Weitere Infos:

www.pallbearerdoom.com

www.facebook.de/pallbearerdoom

www.nuclearblast.de/pallbearer

Kommentare

Kommentare