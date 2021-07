Paradise Lost: präsentieren neues Video zu „As I Die (Live)“

Müde von Sonnenschein, singenden Vögeln und all den lächelnden Menschen hier? Gut so!

Paradise Lost haben genau die richtige Menge an Elend und Düsternis für euch parat und sind bereit, das Zeugnis des letztjährigen intimen Streaming-Events At The Mill zu präsentieren, um den diesjährigen Herbst einzuläuten.

Aufgenommen im The Mill Nightclub in der Nähe der Heimatstadt der Band in Yorkshire, England, wurde die Aufnahme der Blu-ray von Ash Pears inszeniert, von Les Smith gemixt und von Jaime Gomez Arellano gemastert und vereint die größten Songs der Band aus den letzten 30 Jahren in einer Show.

Erhältlich als CD, Blu-ray und in verschiedenen Vinyl-Farben, von denen die limitierten Editionen bereits größtenteils ausverkauft sind, kann At The Mill HIER bestellt, heruntergeladen oder gestreamt werden.

Als letzten Appetitanreger der Show enthüllen Paradise Lost das Livevideo ihres legendären Hits As I Die und Gitarrist und Songwriter Greg Mackintosh kommentiert: „Dieser Song ist fast 30 Jahre alt und seine Beliebtheit bei unseren Fans, alten und neuen, erstaunt uns immer noch. Er markierte einen Wendepunkt in unserer Karriere und wer ihn verpasst hat, kann ihn hier live in The Mill hören.“

Seht euch den kompletten Clip von As I Die (Live) hier an:

Falls ihr die eindringlich-schöne Liveversion von Darker Thoughts verpasst habt, seht sie euch hier an: https://www.youtube.com/watch?v=A7KNP78xiMY

Den Evergreen One Second gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=wF0gZNoeIeE

Paradise Lost werden im kommenden Februar zusammen mit Moonspell im Vereinigten Königreich touren.

Ihr könnt das Package hier sehen:

5. Februar 2022 – Leeds, UK – The Warehouse (Obsidian Album Launch Show)

6. Februar 2022 – Colchester, UK – Arts Centre

7. Februar 2022 – Norwich, UK – Waterfront

8. Februar 2022 – Brighton, UK – Concorde 2

9. Februar 2022 – Stoke, UK – Sugarmill

11. Februar 2022 – Glasgow, UK – The Garage*

12. Februar 2022 – Newcastle, UK – Riverside*

13. Februar 2022 – Wolverhampton, UK – KK’s Steel Mill*

14. Februar 2022 – Nottingham, UK – Rescue Rooms*

16. Februar 2022 – Manchester, UK – Club Academy*

17. Februar 2022 – Bristol, UK – SWX*

18. Februar 2022 – London, UK – Electric Ballroom*

*mit Moonspell

