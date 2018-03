Dass PARKWAY DRIVE zu den größten australischen Rock-Exporten seit AC/DC gehören, wissen wir nicht erst seit ihrem Top 10-Album „Ire“ und ihren immer aufwändiger und größer werdenden Live-Shows.

Wir freuen uns, mit „Wishing Wells“ ein neues, vertrackt-brachiales Lebenszeichen des sympathischen Fünfers ankündigen zu dürfen. Der genial-minimal gehaltene Videoclip findet sich hier:

Der Song ist ein perfekter Vorbote zur im späten Frühling anstehendenden Festival-Tour der Band, die sich aller Orten längst Headliner-Status erspielt hat!

PARKWAY DRIVE TOUR DATES

June 1st, 2018 – Nijmegen, FortaRock (NL)

June 2nd,2018 – Nürburgring, Rock Am Ring (DE)

June 3rd, 2018 – Nürnberg, Rock Im Park (DE)

June 6th, 2018 – Dornbirn, Conrad Sohm Open Air (AT)

June 7th, 2018 – Interlaken, Greenfield (CH)

June 9th, 2018 – Donington, Download Festival (UK)

June 14th, 2018 – Nickelsdorf, Nova Rock (AT)

June 15th, 2018 – Wroclaw, A2 (PL)

June 16th, 2018 – Gräfenhainichen, With Full Force (DE)

June 18th, 2017 – Stockholm, Fryshuset (SE)

June 19th, 2018 – Oslo, Rockefeller (NO)

June 20th, 2018 – Gothenburg, Pustervik (SE)

June 21st, 2018 – Copenhagen, Copenhell (DK)

June 22nd, 2018 – Dessel, Graspop (BE)

June 23rd, 2018 – Clisson, Hellfest (FR)

June 26th, 2018 – Roma, Rock in Roma (IT)

June 28th, 2018 – Airfield, Panensky Tynec Aerodrome (CZ)

June 29th, 2018 – Madrid, Download Festival (ES)

June 30th, 2018 – Vana-Vigala, Hard Rock Laager (EST)

July 1st, 2018 – Helsinki, Tuska Open Air (FI)

