Die Griesheimer Melodic Death Metaller PENTARIUM kündigen heute ihr neues Album „ZWISCHENWELT“ an, das am 11. Mai 2018 weltweit erneut via Boersma-Records erscheint.

Das neue Album der Südhessen ist die konsequente Fortsetzung des tollen Albums „Schwarzmaler“. Mit ihrer Symbiose aus den Stärken des skandinavischen Sounds und der deutschen Härte schaffen es PENTARIUM ein ums andere Mal, den Zuhörer in den Bann zu ziehen.

PENTARIUMs neues Album „Zwischenwelt“ wird als CD mit ausführlichem Booklet erhältlich sein.

Tracklist:

01. 13

02. Nekropolis

03. Flames

04. Rise Of The Outer Gods

05. Abschied

06. Stare Into Darkness

07. Wo Worte Versagen

08. Beyond

09. Memoria

10. Daemon

11. Nordlicht

12. Vor Dem Sturm

Kommentare

Kommentare