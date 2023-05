Plainride: veröffentlichen neues Album „Plainride“ und Musikvideo zum Opener „Fire In The Sky“

„Hä? Wat is dat denn?? Ich dachte, die machen Stoner!“, schallt es heute so oder so ähnlich durch die Bundesrepublik. Die Rock-CDU ist in Aufruhr: Eine deutsche Band mit stadiontauglichem Sound, die etwas ganz eigenes macht?? Blasphemie! Plainride aus Köln veröffentlichen ihr drittes, selbst betiteltes Album und sorgen damit bei Genre-Pedanten aller Orten für Schnappatmung: Funk, Soul, Prog, Metal, Blues, Ska – sogar mit Rap-Einflüssen wartet der knapp 42-minütige Langspieler auf.

Entsprechend händeringend lesen sich die Einordnungsversuche der hiesigen Musikpresse: Clutch, Devin Townsend, Incubus, DeWolff, Blood, Sweat & Tears, Mother’s Finest, Nickelback?? Ja was denn nun? Das kann nur die geneigte Hörer:in selbst entscheiden. Eins steht fest: Was das Kölner Trio unter der Federführung von Gitarrist und Produzent Bob Vogston hier zusammengebraut hat, ist das Gegenteil von Hintergrundmusik (und das trotz des Bossa-Parts im absurdistischen „S.O.T.U.“). Plainride fordern Hörer:innen heraus und ihre ungeteilte Aufmerksamkeit ein. Wer sich darauf einlässt, wird belohnt. Mit einem eklektischen Höllenritt, einem Strange Brew voller Wendungen, tanzbarer Hooks und gröhlbarer Refrains, zu gleichen Teilen gespickt mit Wut, Humor und Intellekt.

Ein für Rockverhältnisse fast schon anarchisches Album, das sich um Konventionen genau so wenig schert wie um Autoritäten. Für die hat auch Sänger Max Rebel wenig übrig, der sich in seinen Texten mal kryptisch, mal mit dem Vorschlaghammer an strukturellen Machtverhältnissen, mythologischen Herrscherfiguren und neoliberaler Hustle Culture abarbeitet. Wer genau hinhört, entdeckt in den zehn Songs einen reichen Fundus an Anspielungen, Zitaten und Referenzen, von Allen Ginsberg über Adorno und Marx bis hin zur Bibel, zum phönizischen Pantheon und den Chicago Riots von 1968 nach der Ermordung von Martin Luther King.

Gelegenheiten, dieses erstaunliche Album live zu hören, gibt es diesen Mai en masse: Neben Auftritten auf dem legendären Desertfest in London und Berlin supporten Plainride die US Rocker Corrosion Of Conformity auf deren Europatour. Dabei werden sie auch einige Dates in Deutschland absolvieren.

03.05.23 · UK · Wolverhampton · KKs Steel Mill

04.05.23 · UK · Cardiff · The Globe

05.05.23 · UK · Manchester · Bread Shed

06.05.23 · UK · London · Desertfest

08.05.23 · DK · Copenhagen · Pumphuset

10.05.23 · FR · Paris · Petit Bain

11.05.23 · DE · Cologne · Luxor

12.05.23 · NL · Eindhoven · Dynamo

13.05.23 · DE · Aschaffenburg · ColosSaal

15.05.23 · CH · Zurich · Dynamo

16.05.23 · DE · Munich · Backstage

17.05.23 · AT · Vienna · Szene

19.05.23 · DE · Erfurt · Bandhaus (ohne C.O.C.)

20.05.23 · DE · Berlin · Desertfest

21.05.23 · BE · Brussels · Botanique