Die legendäre „Death Is Just The Beginning“-Compilation kehrt zurück! Aber nicht nur das, unter diesem Banner geht im Herbst auch das grandiose Package aus KATAKLYSM, HYPOCRISY und THE SPIRIT auf ausgiebige Tour. Natürlich sind alle drei Bands auch auf dieser Ansammlung an Hochkarätern vertreten – die kanadischen Death Metaller beispielsweise mit einer Neuaufnahme ihres Klassikers „The Awakener“. HYPOCRISY bieten eine Coverversion von „They Lie“ (The Exploited) und THE SPIRIT lassen einen Song ihres NUCLEAR BLAST-Labeldebüts „Sounds From The Vortex“ hören.

“Death Is Just The Beginning MMXVIII“ wird am 19. Oktober 2018 via Nuclear Blast veröffentlicht.

NUCLEAR BLAST hat dazu nun einen neuen YouTube-Trailer veröffentlicht, in dem die auf der Compilation enthaltene Demoversion des POSSESSED Songs „Abandoned““ von vorgestellt wird. Zu sehen gibt es den Clip hier:

Die Band kommentiert:

„There was already speed, black and thrash metal, so we decided to call POSSESSED „Death Metal“. After the release of our first demo tape (1983) entitled, “Death Metal”, we were by far the heaviest music out there. And Possessed were the very first death metal band. In time, death metal became known as a genre. Of course, the truest death metal is not only of history, but the future, and of an ongoing musical movement.”

Bestellt Euch die Compliation hier vor: http://nblast.de/DeathIsJustMMXVIII

Die ersten Trailer gibt es hier zu sehen:

THE SPIRIT – „Illuminate the Night Sky“:

INSIDIOUS DISEASE -„Soul Excavation“:

PARADISE LOST – „Frozen Illusion“:

BLEEDING GODS – „Beloved By Artemis“ :

DECAPITATED – „Sane“ (Meshuggah cover):

https://youtu.be/WleXJVCRk0U

IMMOLATION – ‚Morbid Visions‘ (feat. Max Calavera):

Kommentare

Kommentare