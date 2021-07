Powerwolf: veröffentlichen Single & Lyric Video „Fist By Fist (Sacralize Or Strike)” ft. Matthew Kiichi Heafy (Trivium)

Kommenden Freitag, den 16. Juli 2021, erscheint das langersehnte neue Studioalbum Call Of The Wild mit dem die Hohepriester des Heavy Metal – Powerwolf – ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fortführen!

Matthew Kiichi Heafy (Trivium), Freund und Fan von Powerwolf, hat eine imposante Version des Songs Fist By Fist (Sacralize Or Strike) eingesungen. Diese spannende Version des mitreißenden Tracks knüpft nahtlos an die Klasse des Originals an und wird nicht nur die Szene in Aufregung versetzen, sondern untermauert mit diesem hochkarätigen Feature einmal mehr die internationale Schlagkraft von Powerwolf.

Der Song wird auf dem exklusiven Bonusalbum Missa Cantorem zu finden sein, das einigen Formaten von Call Of The Wild beiliegt. Eine zugleich spannende und kurzweilige Reise durch die Erfolgsgeschichte der Band, eingesungen von Freunden und Wegbegleitern von Powerwolf.

Matthew Kiichi Heafy über die neue Version:

“It is a tremendous honor to be able to do my rendition of the fantastic Fist By Fist by the mighty Powerwolf. Powerwolf has been one of my favorite bands for ages, so this is a privilege of the highest caliber.”

Das neue Lyric Video Fist By Fist (Sacralize Or Strike) ft. Matthew Kiichi Heafy sieht man hier:

Unser Redakteur Steffen B. konnte schon in das neue Album reinhören, hier kommt ihr zu seinem Review: